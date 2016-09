Heute, Mittwoch, geht die Gemeinderatssitzung über die Bühne – zwei Punkte brachten Bürgerlisten-Boss Paul Ebhart bereits zuvor auf die Palme. Worum konkret geht es? „Ein erwachsener Gemeindebürger hat mehr als 4.300 Euro Schulden bei der Musikschule. Diese wurden über Jahre angehäuft. Im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung soll ein Vergleich geschlossen werden, bei dem der Ort auf 50 Prozent der Ausstände verzichtet“, so Ebhart.

Alle Kontrollen in der Musikschule und am Gemeindeamt hätten sträflich versagt, weil bereits nach einem Jahr bei fehlenden Zahlungen der Unterricht eingestellt hätte werden müssen. Doch damit nicht genug: Auch ein geplanter Grundsatzbeschluss erzürnt den langjährigen Gemeindepolitiker. Konkret geht es um den Neubau eines Komplexes gegenüber der Europa-Mittelschule, der das Volksschul-Gebäude in der Schulstraße/Pestalozzistraße ersetzen soll.

Ebhart dazu: „Ich halte gar nichts davon, dass so ein Projekt im Eilverfahren durchgepeitscht wird. Es handelt sich dabei um ein Vorhaben, das uns in ein finanzielles Abenteuer stürzt.“ Er sei nicht von Grund auf gegen den Neubau, gesteht der Idee sogar einen gewissen Charme zu, „aber wir verlangen unter anderem ein Gutachten über den Bestand des alten Schulkomplexes“.

„Wo sind Unterlagen für ein derartiges Projekt?“

Es fehlen, so der Bürgerlisten-Boss, Unterlagen, die für ein so riesiges Projekt dringend notwendig sind. Zudem sei auf der Tagesordnungsliste der betreffenden Baubeiratssitzung lediglich von einer „Generalsanierung der Volksschule“ und nicht von einem Neubau die Rede gewesen. Vorbehaltlos zugestimmt habe Ebhart einem solchen nie, „auch deshalb nicht, weil die Präsentation im Baubeirat einer Werbefahrt ähnelte und man so einem Mammut-Projekt nicht seinen Sanctus erteilen kann, ohne zumindest darüber zu schlafen“.

Was sagt SP-Ortschef Ludwig Deltl zu den Vorwürfen? „Zum geplanten Vergleich des Schuldners der Musikschule möchte ich keinen Kommentar abgeben, da dies ein Punkt im nicht-öffentlichen Sitzungsteil sein wird. Weil Ebhart das ausplaudert, könnte ich ihn auch belangen.“ Der Ortschef äußerte sich auch zum Vorwurf, dass der Volksschul-Neubau durchgepeitscht werden soll: „Das erheitert mich, denn Ebhart nahm an der Sitzung teil. Alle anwesenden Mandatare und die Direktoren wurden genauestens informiert, die Untersuchungen und das Konzept wurden erläutert.“

Und weiter: „Ich sagte am Ende der Sitzung, nachdem es keine Fragen der Anwesenden mehr gab, dass ich davon ausgehe, dieses Konzept dem Gemeinderat vorlegen zu können. Komisch, dass Ebhart davon nichts mehr weiß.“