Die Trauergäste waren fassungslos: Als sie pünktlich zur Beerdigung erschienen, war die Verstorbene bereits unter der Erde. Die Vorgeschichte: Hildegard Rieder, eine ortsbekannte und beliebte Strasshoferin, war am 28. Februar im 89. Lebensjahr aus dem Leben geschieden.

Die Beerdigung sollte am 6. März um 11 Uhr im Waldfriedhof Strasshof stattfinden. „Als wir um 10.50 Uhr am Friedhof eintrafen, stellten wir mit Verwunderung fest, dass die Aufbahrungshalle unbeleuchtet war. Es kamen uns vier bis fünf Personen entgegen, die uns sagten, dass die Beerdigung bereits vorbei sei. Uns blieb nur noch, am Grab, wo die Bediensteten der Bestattung bereits Erde auf den Sarg schütteten, mit einem Vaterunser Abschied zu nehmen“, berichtet die noch immer geschockte Vis-à-vis-Nachbarin Herta K. (Name der Redaktion bekannt) im NÖN-Exklusiv-Interview.

