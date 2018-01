Dass mit der Post nicht immer alles klappt, davon kann der Strasshofer Michael J. (Name der Redaktion bekannt) ein Lied singen. Regelmäßig landet die Post des Nachbarn in seinem Postkasten. „Das letzte Mal waren es Kontoauszüge, eine amtliche Wahlmitteilung, ein Brief eines Bestatters und noch einiges mehr“, so der Mann. Was ihn aber am meisten ärgert ist, dass jeglicher Versuch der Kommunikation mit der Post scheitert. Mehrmals wollte er die Verantwortlichen anrufen und auch via Internet kontaktieren – bislang immer ohne Erfolg.

David Weichselbaum von der Post zeigt sich verwundert: „Wir haben derzeit keine Personalprobleme in der Gemeinde.“ Es seien derzeit drei Stammzusteller und zwei Springer mit der Verteilung der Post betraut, wobei Letztere schon seit drei Monaten im Rayon unterwegs – und damit auch ortskundig – seien. Die Springer kämen vor allem bei Krankheit oder als Urlaubsvertretung zum Einsatz.

Weichselbaum weiter: „In besonderen Fällen, in denen mehr Post und Pakete auszuliefern sind – wie z.B. in der Adventzeit – arbeiten wir mit Partnerfirmen und Frächtern zusammen. Pauschal gab es in den letzten Monaten keine Beschwerden.“