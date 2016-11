Ein regelrechtes Chaos hinterließen unbekannte Täter nach Einbrüchen in drei Wochenendhäuser. Unter den Opfern ist auch Natascha Kampusch, die, wie die NÖN berichtete, das Haus ihres Peinigers Wolfgang Priklopil gekauft hatte. Chefinspektor Gerald Reichl berichtet: „Ich gehe nicht davon aus, dass die Einbrecher wussten, dass es sich dabei um das Kampusch-Haus handelt. Das war eher Zufall.“

Und weiter: „Die Täter haben in allen Fällen versucht, durch die Türen in die Häuser zu kommen. Zweimal gelang dies nicht. Daraufhin nahmen sie eine Waschbetonplatte der Wegbefestigung und warfen sie gegen die gläserne Terrassentür.“ Bei den Einbrüchen sei der Sachschaden deutlich höher als der Wert der gestohlenen Gegenstände gewesen.

"Besser einmal zuviel als zuwenig telefonieren"

„In einem Fall ist eine Wanduhr entwendet worden, der Wert dafür hält sich allerdings in Grenzen“, so Kriminalist Reichl. Dafür seien Räume durchwühlt und Inneneinrichtungen zertrümmert worden.

Wer die Täter sind, ist derzeit noch unklar, Reichl berichtet von „durchziehenden Banden“, die in der Gegend unterwegs seien. „Eine Woche vor den Einbrüchen in die Siedlungshäuser gab es in Deutsch-Wagram ähnliche Delikte. In einem Fall haben die Täter nur dort genächtigt, bei einem anderen Einbruch tranken sie eine Flasche Schnaps aus und entsorgten anschließend die leere Flasche im Garten des Nachbarn.“

Reichl appelliert speziell jetzt in der dunklen Jahreszeit an alle Bürger, Augen und Ohren offen zu halten und verdächtige Personen sofort der Polizei zu melden. „Besser einmal zuviel als zuwenig telefonieren. Der Anruf kostet nichts und wird auf Wunsch auch anonym behandelt“, so der Kriminalist abschließend.