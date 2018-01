Schwere Vorwürfe erhebt eine Bewohnerin aus Silberwald gegen die ÖBB. „Ich bin etwas irritiert über die Jubelmeldungen über mehr Züge für Strasshof. Bereits im September erfolgte die sang- und klanglose Streichung des Zugs um 7.40 Uhr ab der Haltestelle Silberwald nach Wien Floridsdorf.“

Schließlich sei auch der Zug um 7.10 Uhr vom Fahrplan verschwunden. Die Verbindungen von Silberwald nach Wien seinen von vier auf zwei Züge pro Stunde reduziert worden. Die Beschwerdeführerin weiter: „Vom Bürgermeister habe ich zum Fahrplanwechsel nur Kommentare zu den Verbesserungen ab dem Bahnhof Strasshof vernommen, jedoch keinerlei Hinweise auf die Verschlechterungen für Fahrgäste ab Silberwald.“

Weiters habe die ÖVP unmittelbar nach dem Fahrplanwechsel an der Haltestelle Silberwald morgens Flyer verteilt und sich damit gerühmt, für bessere öffentliche Verkehrsanbindungen in Niederösterreich gesorgt zu haben.

"Die Taktverdichtung ist ein Schritt in die richtige Richtung"

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif beschwichtigt: „Für den Großteil der Pendler konnte mit der Einführung der Zusatzverkehre eine wesentliche und merkbare Verbesserung des Zugangebotes für die Bewältigung ihrer täglichen Wege erreicht werden.“ Durch das ausgeweitete Sitzplatzangebot sei die Fahrt auch angenehmer und ein Umsteigen in Wien Floridsdorf würde – durch die Weiterführung der Züge in Richtung Flughafen Wien – für den Großteil der Fahrgäste nicht mehr erforderlich. Leider könnten die genannten Halte in Silberwald aus fahrplantechnischen Gründen derzeit nicht beibehalten werden.

„Als alternative Fahrmöglichkeit ersuchen wir unsere Fahrgäste, die S1 um 7.01 bzw. um 7.31 Uhr, also nur neun Minuten vor der bisherigen Abfahrt, zu nutzen. Sollten die Halte im gesamten betrieblichen Fahrplangefüge wieder möglich sein, werden wir die Wiederaufnahme der Halte in Silberwald anstreben“, so Seif.

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl – er selbst benützt die Schnellbahn regelmäßig ab Silberwald – meint dazu: „Die Taktverdichtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für die Halte in den Stationen Helmahof und Silberwald sind weitere Schritte und Gespräche erforderlich, damit auch dort die Intervallverdichtung wirksam wird. Laut den ÖBB ist es aus betriebstechnischen Gründen für die Züge derzeit nicht möglich, dort zu halten.“

Auch VP-Landtagsabgeordneter René Lobner ist über die Taktverdichtung erfreut. Leider gebe es nicht für alle Haltestellen Vorteile. „Dennoch gibt es für Pendler aus diesen Stationen ein deutlich besseres Platzangebot.“