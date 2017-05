Ein vermummter Mann soll kürzlich eine 40-jährige Spaziergängerin in der Dunkelheit überfallen und versucht haben, sie in ein Gebüsch zu zerren. Die Frau soll dem Bericht einer Tageszeitung zufolge in den Abendstunden mit ihrem Hund „Dux“ in der Peter-Strasser-Gasse unterwegs gewesen sein. Am Waldrand ließ sie ihren Hund von der Leine und frei laufend herumtollen.

Unvermittelt soll sie der Mann von hinten am Kragen ihrer Regenjacke gepackt und ihr den Mund zugehalten haben. In weiterer Folge soll sich der Unbekannte an der Kleidung der Frau zu schaffen gemacht und dabei seine Hand vom Mund der Frau genommen haben. Sie nützte die Gelegenheit und rief nach dem Vierbeiner, der sofort zur Stelle war und den Angreifer offensichtlich vertrieb.

An einem der Bäume ist eine Polizei-Absperrung sichtbar. | Knotz

Die geschockte Frau soll anschließend mit ihrem Handy ihren Lebensgefährten alarmiert haben, der sie im Wald auflas und nach Hause brachte.

Kripo-Chefinspektor Gerald Reichl berichtet dazu: „Es liegt eine Anzeige auf. Der Vorfall hat sich meiner Kenntnis nach am vergangenen Wochenende abgespielt. Die Ermittlungen sind im Laufen.“