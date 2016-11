Wie erst kürzlich bekannt wurde, ist es in der Gemeinde zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen: Der 19-jährige Ingo M. (Name der Redaktion bekannt) wurde von vier Boxer-Hunden schwer verletzt. Die Tiere sollen durch den Zaun des Grundstücks der Besitzerin geschlüpft und so auf die Straße gelangt sein. Der junge Mann trug Bissverletzungen an beiden Armen und Beinen davon.

Der 19-jährige Ingo M. wurde von vier Boxer-Hunden verletzt. Das Einschreiten von beherzten Passanten bewahrte ihn vor Schlimmerem. | privat

Die Hundehalterin (Name der Redaktion bekannt) bestreitet die Vorfälle nicht. Die erwähnten Löcher im Zaun hätten mit der Hundeattacke nichts zu tun, denn dort sollen sich lediglich die Pferde der Frau aufhalten. Es könne auch sein, dass eine unbekannte Person auf dem großen Grundstück die Hunde freigelassen habe.

