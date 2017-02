In Raasdorf könnte bald die Erde beben, wenn Wien Energie und OMV mit seismischen Messungen beginnen, um Rückschlüsse auf das Vorkommen von Erdwärme zu ziehen. Vier Messfahrzeuge sind bis Ende März vom Rennbahnweg bis in den Raum Groß-Enzersdorf und von Eßling nach Raasdorf unterwegs.

VP-Bürgermeister Walter Krutis erklärt das Verfahren: „Zunächst werden Kabel mit Sensoren in einem bestimmten Gebiet – aktuell beispielsweise zwischen Wittau und Groß-Enzersdorf – verlegt. Dann fahren vier Lastwägen, die mit hydraulischen Platten an der Unterseite explosionsartige Erschütterungen erzeugen, das Gebiet ab.“

"Gefahr sollte keine bestehen"

Dadurch kann der Untergrund nach Hohlräumen, Öl-, Gas- oder Heißwasservorkommen untersucht werden. „Wien Energie rechnet mit sehr heißem Wasser in dieser Region, das für die Fernwärme von Nutzen sein kann“, erklärt der VP-Ortschef. Besteht durch diese „Explosionen“ Gefahr für Gebäude? „Es werden hier zwar ,kleine Erdbeben‘ erzeugt, aber Gefahr sollte keine bestehen“, so Krutis. Er habe bereits ein Gebiet in der Gemeinde gemeldet, in dem sich eine alte Wasserleitung befindet, die gefährdet sein könnte. „Die Betreiber haben aber sofort zugesichert, dort keine Erschütterungen zu erzeugen.“ Sollte dennoch etwas passieren, werde der Schaden natürlich ersetzt, wie Krutis aus eigener Erfahrung weiß: „Vor einigen Jahren ist so ein Gefährt knapp hinter meinem Haus vorbeigefahren und hat einen Riss in meinem Keller und Badezimmer verursacht. Der Schaden wurde wieder gutgemacht.“

Krutis befürwortet die Untersuchungen übrigens: „Ich finde, diese Energie sollte auf jeden Fall genutzt werden.“ Für die Bürger entstehe keine wirkliche Belastung, beruhigt Krutis: „Durch die potenziellen Erschütterungen könnten vielleicht in machen Häusern die Gläser ein bisschen wackeln. Die durchgehende Belastung, die die Raasdorfer durch die täglich bis zu 3.000 Lkw, die durch die Ortschaft donnern, ertragen müssen, ist sicherlich größer, da sind diese Erschütterungen eine Lappalie dagegen.“