Wie die NÖN berichtete , stößt der im Sommer geplante Abbruch der ehemaligen Synagoge an der Bahnstraße – auf dem Gelände sollen Parkplätze errichtet werden – den Grünen sauer auf. Die ÖVP-Bürgermeisterpartei wiederum rechtfertigte ihre Entscheidung damit, dass sowohl die Israelitische Kultusgemeinde als auch Gänserndorfs Judentum-Expertin Ida Olga Höfler das besagte Gebäude als nicht erhaltenswert erachten.

Ida Olga Höfler: „Mich geht das Ganze überhaupt nichts an. Ich weiß nicht, warum man mich in die Debatte hineinzieht.“ | Schindler

Höfler stellt nun klar: „Was ich denke, ist völlig irrelevant. Das Haus gehört der Gemeinde und es steht nicht unter Denkmalschutz. Somit kann die Stadt damit machen, was sie will.“ Und weiter: „Mich geht das Ganze überhaupt nichts an. Ich weiß nicht, warum man mich in die Debatte hineinzieht. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren.“

Höfler betont, dass sie lediglich historische Forschung betreibe: „Mir ist nur wichtig, dass die Gedenktafel, die ich einst an der Wand der ehemaligen Synagoge montieren ließ, künftig beim Jüdischen Friedhof an der B8 angebracht wird – und das hat die Gemeinde bereits beschlossen.“ Alles Weitere liege nicht in ihrer Hand oder Verantwortung: „Das müssen andere entscheiden.“