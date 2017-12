Abgesehen von der Schnellbahn gibt es im Bezirk und seiner Hauptstadt vermutlich keine andere öffentliche Einrichtung, die so polarisiert wie das Medizinische Zentrum Gänserndorf, besser bekannt als Tagesklinik. VP-Landtagsabgeordneter Bürgermeister René Lobner versucht schon seit Jahren, das Image des MZG – es ist ja bekanntlich eine Zweigstelle des Mistelbacher Krankenhauses – weiter aufzupolieren.

In der Vergangenheit gelang ihm dies bereits einige Male: Lobner setzte sich erfolgreich für die Einführung eines 24-Stunden-Betriebs, von Katarakt-Augenoperationen (Grauer Star) und eines Wundmanagements ein. Ab 1. Jänner steht erneut ein zusätzliches medizinisches Angebot auf dem Plan.

Bürgermeister Lobner und Landeshauptfrau Mikl-Leitner. | ÖVP

Der Stadtchef und VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklären: „Im Zuge des Ausbauprogrammes der NÖ Landeskliniken wird im Medizinischen Zentrum Gänserndorf ein interdisziplinäres ‚Kompetenzzentrum Hand‘ eingerichtet.“ Dadurch könne eine verbesserte chirurgische, orthopädische bzw. traumatologische Behandlung im Bereich der Hand, des Handgelenks und des Unterarms ermöglicht werden: „Zudem wird dies zu einem Anstieg um 250 Operationen pro Jahr führen.“

Mikl-Leitner weiter: „Das MZG ist eine zentrale Säule im Gesundheitssystem der Region. Mit der Erweiterung des Angebots stärken wir den Standort nachhaltig in seiner Entwicklung, was seine Bedeutung unterstreicht.“ Detail am Rande: Insgesamt werden landesweit im Zuge des Ausbauprogrammes in den kommenden Jahren 600 Millionen Euro in die NÖ Landeskliniken investiert.