Um die Wartezeiten für Patienten zu verringern, sollen in den niederösterreichischen Spitälern heuer 3.100 zusätzliche Operationen und Behandlungen durchgeführt werden, kündigte die NÖ Landeskliniken-Holding an. 250 davon betreffen das Medizinische Zentrum Gänserndorf (Tagesklinik). Hier wird nämlich, wie berichtet, in Zusammenarbeit von plastischer Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie ein Kompetenzbereich „Hand“ etabliert.

Das MZG wird dadurch Ansprechpartner für komplizierte und anspruchsvolle Behandlungsfälle. Die Eingriffe sollen dabei tagesklinisch durchgeführt werden. Auch neu ab Jänner 2018: Im Medizinischen Zentrum werden erstmals 550 Rheuma-Behandlungen durchgeführt. Mit diesem Angebot werde die Versorgung von betroffenen Patienten in der Region Marchfeld sichergestellt, so die NÖ Landeskliniken-Holding.

Was genau ist eigentlich Rheuma? Der Volksmund bezeichnet generell Schmerzen des Bewegungsapparats als Rheuma. Tatsächlich umfasst der Begriff aber mehr als 400 verschiedene Erkrankungen, die sich zum Teil sehr stark unterscheiden. Jeder vierte Erwachsene leidet an einer Form von Rheuma.