Gerhard B. ist verärgert: Der Schönkirchner soll im Medizinischen Zentrum Gänserndorf, einer Zweigstelle des Landesklinikums Mistelbach, nur widerwillig behandelt worden sein. Die Klinik weist die Vorwürfe zurück.

Was war passiert? Gerhard B. schnitt sich mit der Brotschneidemaschine in den Daumen. Mit der blutenden Wunde fuhr er ins Landesklinikum Mistelbach: „Dort wurde ich bestens versorgt. Genäht werden musste zum Glück nicht. Die Wunde wurde desinfiziert und ich bekam einen Verband.“

Diesen sollte der Schönkirchner zwei Tage später bei seinem Hausarzt wechseln lassen: „Nachdem der aber auf Urlaub war, fuhr ich in die Tagesklinik.“ Den Empfang hatte sich Gerhard B. anders vorgestellt: „Sofort wurde mir vorgehalten, dass ich nicht zum Hausarzt bzw. dessen Vertretung gegangen war.“ Nach etwa zwei Stunden Wartezeit, so der Schönkirchner, sei sein Daumen schließlich frisch verbunden worden: „Wobei ich noch einmal darauf hingewiesen wurde, dass ich keinen Termin hatte.“

"MZG versteht sich als sinnvolle Ergänzung"

Gerhard B. stellt sich nun die Frage, wozu es das MZG mit seiner eigenen Wundabteilung gibt, wenn manche Patienten mit ihren Wunden hier unerwünscht seien. Antwort der Klinik: „Im Fall von Herrn B. hätte die Nachversorgung im niedergelassenen Bereich stattfinden sollen. Das MZG versteht sich als sinnvolle Ergänzung zum Hausarzt bzw. dessen Vertretung und nicht als Konkurrenz. Die Personalkapazitäten in den Ambulanzen sind vorwiegend für Notfälle oder für entsprechende Überweisungen vorgesehen.“

Dass der Schönkirchner zwei Stunden auf einen frischen Verband warten musste, stimme nicht, so die Klinik: „Herr. B. kam um 10.50 Uhr ins Haus und verließ dieses um 11.55 Uhr.“ Vor seiner Behandlung wurde noch ein Kind mit einer Rissquetschwunde am Kinn versorgt, so die Klinik. Und abschließend: „Das Wundmanagement am MZG ist für die Behandlung von schlecht heilenden oder chronischen Wunden vorgesehen und nicht für routinemäßige Verbandswechsel.“