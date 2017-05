Im Weydner Wirtshaus ging die Premiere der Schauspiel-Gruppe „Prost Mortem“ in Szene.

Im Weydner Wirtshaus zu Oberweiden gab es ein mörderisches Schauspiel samt Viergangmenü: „Prost Mortem“, so der Name der Theatergruppe um Chefköchin Maria „Mitzi“ Barelli, gab sein Erstlingsstück „Mörderischer Seegang“ zum Besten. Rund 90 Gäste genossen in den Pausen kulinarische Schmankerl aus der Weydner Wirtshausküche.

Im Stück gab es gleich zu Beginn beim Kapitäns-Dinner einen Mord. Ein scharfsinniger, leicht versoffener Pater versuchte, mit kriminalistischen Feingefühl das Verbrechen aufzuklären, als es plötzlich einen weiteren Toten gab. Mit Fingerspitzengefühl gelang es ihm aber doch noch, die Fälle zu klären.

Die Zuschauer konnten selbst ihren persönlichen „Mörderfavoriten“ schriftlich deponieren. Die richtige und die originellste Lösung wurde mit einem Geschenk aus dem Weydner Wirtshaus belohnt.

Die häufigste Vermutung der Gäste, wer der Mörder sein könnte, war der NÖN-Fotograf, da er sich auffällig oft unter die Darsteller mischte. Der wahre Mörder bzw. die Mörderin wird aber natürlich nicht verraten. Bleibt zum Abschluss nur noch eines zu sagen: „Prost (mortem) Mahlzeit“.