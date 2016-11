Der Ausbruch aus einer Koppel endete für ein Pferd am Montag tragisch. Das Tier war auf eine Straße und in ein herannahendes Auto gelaufen – Schrecksekunden für den Lenker des Pkw, der den Zusammenprall aber unbeschadet überstand. Nur am Fahrzeug entstanden Schäden – es wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Neusiedl abgeschleppt.

Alles andere als glimpflich ging der unglückliche Zwischenfall für das Huftier aus. „Als wir am Unfallort ankamen, hat das Pferd noch gelebt“, schildert FF-Kommandant Christian Kobinger im NÖN-Gespräch. Kurze Zeit später musste das Tier dann jedoch von einem Veterinärmediziner eingeschläfert werden.