Zu einigen groben Sachbeschädigungen kam es in der Silvesternacht in der Gemeinde: Nicht nur durch das Anbringen oder Einwerfen von Sprengkörpern, sondern auch mit roher Gewalt wurden Objekte wie Glascontainer, ein Kleidercontainer von „Humana“ oder eine Bahnhofstüre stark beschädigt und damit das Ortsbild zerstört.

Dieser Glascontainer wurde von Vandalen in der Silvesternacht völlig zerstört. | NOEN, Smax

FP-Bezirksobmann Herbert Steindl, der die vielen Zerstörungen in der Silvesternacht allgemein, aber besonders diejenigen in seiner Heimatgemeinde kritisierte, meinte erzürnt: „Ich vermute, dass solch eine enorme Sprengkraft nicht durch legale Feuerwerkskörper zustande kam. Wenn es Jugendliche waren, die diesen Schaden angerichtet haben, dann wären eigentlich deren Eltern für diese Dummheit zur Verantwortung zu ziehen. Da es drei Orte mit Beschädigungen mit ähnlich starkem Zerstörungspotenzial in Untersiebenbrunn gibt, bin ich guter Dinge, dass die zuständigen Verursacher ausgeforscht werden können.“ Eine Anzeige wurde bereits erstattet.

Auch für einen Obersiebenbrunner gab es nach der Silvesternacht ein böses Erwachen: Der Rest einer Rakete durchschlug die Heckscheibe seines Wagens.