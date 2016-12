Untersiebenbrunn

Zu einer folgenschweren Hunde-Attacke soll es vergangener Woche im Gemeindegebiet gekommen sein: Ein anatolischer Hirtenhund (Kangal), der auf dem Betriebsgelände einer Untersiebenbrunner Firma gehalten wurde, soll sich – trotz der Sicherheitsvorkehrungen des Besitzers – befreit haben. Dem Hund einer Obersiebenbrunnerin wurde dieser „Freigang“ fast zum Verhängnis.

Der Kangal fiel besagten Vierbeiner an und verletzte ihn schwer. Nach einer vierstündigen Operation in der Asperner Tierklinik schwebe das attackierte Tier zwar nicht mehr in Lebensgefahr, sei aber noch nicht über den Berg, so eine Augenzeugin. Bei der Polizei-Dienststelle in Leopoldsdorf wurde Anzeige erstattet.

Die gesamte Story lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der Gänserndorfer NÖN.