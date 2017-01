Wir haben Winter, frostige Temperaturen sind also nichts Ungewöhnliches für die Jahreszeit. Dass es im Winter auf der March ein Eistreiben gibt, ist auch etwas ganz Normales! Eine komplett zugefrorene March ist schon eher eine Seltenheit!

Das letzte Mal konnte ich so ein Ereignis am 28.01.2006 dokumentieren, also vor mehr als 11 Jahren! Am 07.01.2017 am Nachmittag war es wieder einmal soweit, die March ist komplett zugefroren! Niederer Wasserstand der March und die eisigen Temperaturen der letzten Tage waren ideale Voraussetzungen für dieses Spektakel!

Beitrag von Leserreporter "Eisenbahner"