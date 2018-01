Alle Veranstaltungen im Bezirk Gänserndorf.

GÄNSERNDORF: Wer das Jahr 2018 sportlich beginnen und gleichzeitig was für einen guten Zweck tun möchte, kann dies beim „Dreikönigslauf“ am 6. Jänner ab 9 Uhr in Gänserndorf tun. Pro Runde klingelt die Spendenkassa zugunsten von Kindercharity. Infos: www.lebens-qi.at. privat

