LASSEE | SC-Obmann Franz Kubena organisiert am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr am Sportplatz die „Knallerparty“. Gespielt werden Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre. Am Samstag, 13. Mai, folgt, ebenfalls um 20 Uhr, die Party „Heat“.

| Schlor