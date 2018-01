Alle Veranstaltungen im Bezirk Gänserndorf.

GÄNSERNDORF: Am Freitag, 12. Jänner, geht der 66. Ball des Konrad Lorenz Gymnasiums unter dem Motto „Mask off – Zeig‘ dein wahres Gesicht“ in der Stadthalle Gänserndorf über die Bühne. Beginn is um 20 Uhr, Saaleinlass ab 19 Uhr. Um Abendgarderobe (gerne auch mit festlich-edler Maske) wird gebeten, weitere Infos gibt es auch auf der neuen Ball-Website, die von einem Schüler der 7. Klasse designt wurde: www.klg.or.at/ball privat

