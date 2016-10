SPANNBERG, GÄNSERNDORF | Der „Chor Erdklang Weinviertel“ serviert bei seinen Jubiläumskonzerten am 22. Oktober um 19 Uhr im Pfarrstadl in Spannberg und am 29. Oktober im AK-Festsaal in Gänserndorf eine Mischung aus Evergreens und Austropop. Als Rahmenprogramm wird Literatur und Malerei geboten. Vorverkaufstickets um 12 Euro sind in der Raika Gänserndorf erhältlich.

| Chor Erdklang