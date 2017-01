GÄNSERNDORF: Der Kneipp-Aktiv-Club organisiert am Mittwoch, 8. Februar, eine Wanderdung in der Region. Treffpunkt: Rathaus Gänserndorf, 9.15 Uhr oder 9.30 Uhr Gasthaus Haferl in Auersthal. Anmeldung unter 0680/501 44 77.

