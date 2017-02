Weikendorf

Handfeste Forderungen aus den Reihen der roten „Agrarier“ – wo drückt der Schuh? Ernst Wagendristel, Bezirksvorsitzender der SPÖ-Bauern, will Themen, die bei der kürzlich erfolgten Arbeitssitzung der SP-Landwirte in Bruck an der Mur intensiv diskutiert wurden, auch im Bezirk aufs Tapet bringen.

So ist ihm nicht nur die Wiedereinführung des Agrar-Diesels für Bodenbearbeitungs- und Erntemaaschinen ein Anliegen, sondern auch die Schaffung eines einheitlichen Gütesiegels für landwirtschaftliche Produkte – „ein wichtiger Beitrag, um Marktanteile auszubauen bzw. zu halten“.

Aber was nützen Marktanteile ohne Absatzräume? Die letzte ultimative Forderung des Bezirksvorsitzenden: „Der russische Markt, wichtig für die heimische Landwirtschaft, muss wieder geöffnet werden.“

Wagendristel abschließend: „Wir als SPÖ-Bauern werden mit Vertretern der Bundesregierung Gespräche führen, damit diese Punkte verwirklicht werden können.“