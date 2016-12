Im Jahr 2001 wurde Johann Spindelberger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. 16 Jahre später – ab Jänner 2017 – möchte er die Geschicke der Stadt-Florianis in jüngere Hände legen. Noch im Juli dieses Jahres war Spindelberger gemeinsam mit seinem Team für die Organisation und Ausrichtung der Landesbewerbe in Zistersdorf mitverantwortlich gewesen. Unzählige Wehren und Besucher aus ganz Niederösterreich kamen damals für drei Tage in die Stadt (die NÖN berichtete).

Wieso nun die Entscheidung zum Rücktritt? Spindelberger erklärt im NÖN-Gespräch: „Ich habe schon vor den Bewerben bekannt gegeben, dass ich meine Funktion als Feuerwehr-Kommandant mit Ende dieses Jahres zurücklegen werde. Ich möchte, dass jetzt die Jungen zum Zug kommen.“

Einen Nachfolger habe man aktuell noch nicht in Aussicht – wie die Wahl letztlich ausgeht, könne man ja ohnehin nie voraussagen. Fix sei derweil nur der Termin für diese: Die Florianis werden demnach am 29. Jänner neu wählen.