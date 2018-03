Zu welch herzlosen Taten der Mensch fähig ist, musste neulich wieder ein männlicher Degu am eigenen Leib erfahren: Er wurde von seinem Besitzer einfach in einer Schuhschachtel bei der Müllinsel einer Wohnhausanlage in der Gemeinde ausgesetzt. Ein Tierfreund fand den Nager und brachte ihn zum Mistelbacher Dechanthof, der sich des Degus natürlich sofort annahm. „Der kleine Nager hätte die darauffolgende Nacht bei klirrender Kälte und Minusgraden wohl nicht überlebt“, heißt es auf der Facebook-Seite des Dechanthofs.

Die Fundmeldung führte wenig überraschend auch zu zahlreichen empörten Kommentaren unter den Usern des Sozialen Netzwerks. Was genau sind eigentlich Degus? Die Nager werden auch Strauchratten genannt und gehören zur Familie der Trugratten. Degus sind fast ausschließlich in Chile beheimatet, nur der Walddegu kommt auch in angrenzenden Regionen Argentiniens vor.

Die Nager fressen in freier Wildbahn vor allem Gräser und Rinde. Wenn sie als Haustiere gehalten werden, füttert man sie allerdings auch mit Heu, Salat und Karotten.