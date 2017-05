Zistersdorf

Zu viele Lkw, zu wenig Bahn, zu hohe Tonnage – die Grünen-Gemeinderäte Helmut Aigner und Karl Kolar liegen seit Längerem im Clinch mit den Betreibern der Müllverbrennungsanlage (die NÖN berichtete). Nun schaltete sich auch die Landessprecherin der NÖ-Grünen und Klubobfrau Helga Krismer ein: Sie kürte die Müllanlieferung zum „Schildbürgerstreich des Monats“.

Rückblende: Die Erstbescheide der Jahre 1999/2000 sahen eine Anlieferung von 130.000 Tonnen Abfall pro Jahr vor – 70 Prozent davon mit der Bahn. „Seither wurde dreimal um Erhöhung der Abfallmenge angesucht, die Aufstockung vom Landeshauptmann dreimal durchgenickt“, ist Aigner erzürnt.

„Es gibt keine Vorteile für die Bürger oder Einnahmen für die Gemeindekasse dafür, nur Belastung und Verpestung der Luft“, monieren die Grünen in ihrem Gemeindemagazin. Zudem müssen mittlerweile nur noch 30 Prozent per Bahn angeliefert werden. Die grüne Landesfrontfrau plant, bei der NÖ Umweltanwaltschaft gegen die Folgebescheide des Landes vorzugehen: „Bei der Ursprungs-Genehmigung hat man sich dort vehement für die Tonnagen-Begrenzung und die Quote des Bahntransportes von 70 Prozent eingesetzt. Ich bin zuversichtlich, die Bescheide wieder aushebeln zu können“, so Krismer. „Hier herrscht Schlendrian.“

Die Müllverbrennungsanlage wird von der FCC Austria Abfall Service AG betrieben. | privat

Eine Stellungnahme des Landes NÖ langte bis Redaktionsschluss nicht ein. Seitens FCC heißt es, dass aktuell sogar 42 Prozent der Abfallmenge per Bahn in die Müllverbrennungsanlage geliefert würden – erforderlich seien nur 30. Auch die Lkw-Fahrten seien nicht mehr geworden, das Ladegewicht allerdings schon.

Übrigens, der Pressetermin fand am ehemaligen Bahnhof Hohenruppersdorf statt. „Hier sieht man gut, wie verwachsen die Schienen schon sind“, so Krismer zu Auswahl der Lokalität. Dass die gesamte Anlage bereits seit Längerem in Privatbesitz ist, war der Klubobfrau nicht bekannt.

