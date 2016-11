Zistersdorf

„Bedauerlicherweise gleicht der Schlossplatz nach dem Wochenende regelmäßig einem Schlachtfeld“, berichtet VP-Bürgermeister Wolfgang Peischl in der jüngsten Gemeindezeitung. Jugendgruppen würden sich regelmäßig auf der Parkfläche treffen, um dort ihre Freizeit zu verbringen – was ja an sich nicht so schlimm wäre, würden sie das Areal nicht verwüstet zurücklassen.

Auch die Dachrinne des Kulturhauses wurde mutwillig eingetreten. Jetzt ist die undicht. Die Gemeinde bittet die Bürger um Mithilfe bei der Ausforschung der Täter. | Köck

„In Zahlen bedeutet das an jedem Montag zwei Säcke voll Müll und Reste von angelieferten Speisen.“ Besonders ärgerlich: An Papierkörben würde es absolut nicht mangeln, auf den zentral aufgestellten Lichtmasten wurden sogar größere Mülleimer montiert.

Und die Verunreinigungen sind nicht das einzige, womit die Gemeinde zu kämpfen hat, denn: „Die Dachrinnen beim Kulturhaus lassen auf Kung-Fu-Versuche schließen, Schautafeln und Außenjalousien müssen einem Zielwerfen standhalten, zu den Jugendstreichen zählt aber auch der Tausch von Verkehrszeichen. Es ist erschütternd“, so die Gemeindeverantwortlichen, die deshalb die Bevölkerung um Mithilfe bitten: Wer Beobachtungen macht, soll sich an die Gemeinde oder die Polizeidienststelle wenden – denn auch verstärkte Kontrollen durch die Exekutive brachten bislang keine Besserung.