Zistersdorf

Erneut legte ein Mandatar seine Funktion im Gemeinderat zurück. Nachdem VP-Baustadtrat Klaus Chwatal wegen beruflicher Gründe überraschend im September seinen Abgang bekanntgegeben hatte (ihm folgte Johann Helm nach, die NÖN berichtete), gibt es jetzt auch in den Reihen der SPÖ einen Wechsel.

SP-Stadtrat Josef Schwent (SPÖ), zuständig für Rechts- und Polizeiwesen, gab nun seinen Rücktritt bekannt. Als Grund nennt der Kommunalpolitiker im NÖN-Gespräch seine berufliche Situation: „Meine Funktion als Stadtrat lässt sich zeitlich leider nicht mehr mit meiner Arbeit vereinbaren.“ Nun soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 12. Dezember ein Nachfolger für Schwent bestimmt werden.

Bereits Lösung für Gemeinderats-Sitz

Der 49-Jährige, der in der Katastralgemeinde Windisch-Baumgarten lebt, war seit März 2005 Mitglied des Stadtparlaments. Nach dem Rücktritt von Josef Ehm im März 2014 folgte er diesem in seiner Funktion als Stadtrat nach. Schwent leicht wehmütig: „Ich war immerhin fast zwölf Jahre lang in die Geschehnisse in der Stadt involviert, jetzt muss ich mich aber meinem Beruf widmen.“

Während die Stadtrat-Nachfolge also nächste Woche geklärt werden soll, wurde für den frei werdenden Gemeinderats-Sitz schon eine Lösung gefunden: Auf Vorschlag von Zistersdorfs SP-Chef Christian Schüller wurde Christian Weber von VP-Bürgermeister Wolfgang Peischl in den Gemeinderat berufen, heißt es seitens der Stadtgemeinde. Schwent war außerdem Mitglied in vier Ausschüssen, die nachbesetzt werden müssen.