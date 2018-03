Er ist eine der Persönlichkeiten, die den Bezirk politisch und gesellschaftlich in den vergangenen Jahren nachhaltig prägten: Hermann Schultes entschied sich im Vorjahr, nicht mehr für die ÖVP bei den Nationalratswahlen anzutreten. Angela Baumgartner, VP-Bürgermeisterin in Sulz, zog statt ihm ins Parlament ein.

Bald steht dem Zwerndorfer eine weitere Amtsübergabe bevor: Am 15. Mai wird er seine Position als Präsident der österreichischen Landwirtschaftskammer (LKÖ) an einen Nachfolger übergeben. An diesem Dienstag im Mai wird ein neuer Präsident gewählt. Der Vorarlberger Josef Moosbrugger wird in seine Fußstapfen treten, sagt Schultes und betont: „Bei uns gibt es keine Kampfabstimmung, ich werde mich nicht mehr zur Wahl stellen.“

Schultes: „Lasst die alten Männer gehen“

Schultes sinniert über die Gründe seines Rückzugs: „Ich hab’ schon immer gesagt: ,Lasst die alten Männer gehen.‘ Und wenn man in den Kalender schaut und sieht, dass der ,65er‘ immer näher rückt und man noch gesund ist, ist es Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.“ Den „65er“ begeht der ehemalige Parlamentarier am 18. September dieses Jahres.

Schon die neu gewonnene Freizeit durch den Wegfall des Nationalratsmandats genieße er: „Dass ich um diese Jahreszeit eine längere Reise antreten kann, war in den letzten Jahren unvorstellbar. Auf einmal gibt es wieder einen richtigen Sonntag für mich. Aber es war eine tolle Zeit und ich blicke voller Stolz zurück.“

Intern diskutieren, nach außen Stärke zeigen

Schultes ist derzeit noch Präsident der NÖ Landwirtschaftskammer, dies aber auch nur noch maximal zwei Jahre, wie er verrät: „Im März 2020 wäre ein Wahltermin, es kann sein, dass ich bis dahin bleibe. Es kann aber auch sein, dass es schon vor der Wahl eine geordnete Übergabe gibt.“ Diese laufe so ab: Intern diskutieren und eine Linie finden, um dann nach außen hin stark und einig auftreten zu können.

Muss sich die Marchfelder Landwirtschaft nach Schultes’ Rückzug aus Parlament und LKÖ Sorgen machen? „Überhaupt nicht“, beruhigt der 64-Jährige. „Angela Baumgartner sitzt für den Bauernbund im Parlament und ist in den Bauernbund-Gremien dabei. Die Themen decken einen immer breiteren Teil der Gesellschaft ab, der Bauernbund ist nicht die Landwirte-Gewerkschaft, sondern die Stimme der ländlichen Regionen.“

Drei Meilensteine der Präsidenten-Amtszeit

Als drei Meilensteine seiner vierjährigen Amtszeit als LKÖ-Präsident – 2014 übernahm er von Gerhard Wlodkowski – sieht Schultes das Thema der Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung, die Glyphosat-Debatte und die „Klartext“-Veranstaltungsreihe der LK, die Bewusstsein für ländliche Themen und bäuerliche Interessen schaffen soll. „Damit konnten wir uns als gestaltender Sozialpartner auszeichnen. Besonders freut mich, dass mittlerweile alle Themen dieser Kampagne auch ins Regierungsprogramm aufgenommen wurden.“

Besonders die Herkunftsfrage streicht er als positiven Meilenstein hervor: „Jeder Gast und Kunde, auch in Großkantinen, soll wissen, woher das Essen auf seinem Teller kommt. So können ein Bewusstsein für regionale Produkte und ein Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft entstehen.“ In Niederösterreich gibt es diese gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung von Fleisch und Eiern in Kantinen, Schulen, Kindergärten und Co. bereits.

Das Thema Glyphosat sei „nicht ganz so positiv“: „Ich habe versucht, in der ORF-Pressestunde viele Menschen mit den Fakten vertraut zu machen.“ Da sagte er, dass er froh sei, „dass wir in Österreich einen Status haben, der rückstandsfrei ist“.

Glyphosat für ökologisch notwendige Maßnahmen

Glyphosat werde nicht auf Pflanzen angewandt, die geerntet werden, wie anderswo in der EU. „Wir wollen es für ökologisch notwendige Maßnahmen, um nach der Winterbegrünung im Frühjahr das Feld mit Glyphosat für die Aussaat vorbereiten zu können. Das ist wichtig, damit die Erde nicht abgeschwemmt wird.“ Auch die „gute Entwicklung der Bio-Landwirtschaft“ betrachtet Schultes als gelungen.

Wie es für Schultes weitergeht? „Ich strebe keine ,Altersfunktionen‘ an. Solange keine neuen Anfragen kommen, gibt es genug private Aufträge für mich“, schmunzelt er und setzt zum Appell an den Nachwuchs an: „Ich empfehle jedem jungen Menschen, der interessiert an Politik ist, der spürt, was die Leute wollen und der das auch ausdrücken kann, sich nicht von anderen regieren zu lassen, sondern selbst aktiv zu werden. Es gibt zwar unangenehme Situationen, aber das ist es jedenfalls wert.“ Ein Blick zurück mit einem weinenden Auge? „Nein, aber ich habe keinen Moment bereut.“