Zum fünften Mal ging heuer das Holzfest beim Zwerndorfer 3er-Wirten über die Bühne. Bereits seit 2012 gibt es das stets unterhaltsame Benefiz-Event, bei dem Geld für Brennholz für Bedürftige gesammelt wird. Auch heuer stellten sich wieder zahlreiche Künstler in den Dienst der guten Sache.

Die Organisatoren Pepi Helm, Peter Ackerl und Berni Ruthammer (letztere beiden traten auch selbst musikalisch in Aktion) freuten sich, so viele Besucher begrüßen zu dürfen und über die Auftritte von „Ride To Limit“ (am Bass Helms Enkel Gabriel Zier), „Bine Hagn and Friends“ (Ackerl an der Gitarre), „Sparkling Eyes“ (Ruthammer sang und spielte Gitarre) und „Fran San Disco“.

Sparkling Eyes (Gitarre und Gesang von Berni Ruthammer) kombiniertenintelligente Texte mit tanzbaren Rhythmen und punkteten damit beimPublikum. | NOEN, Havranek

Leider musste Kabarettist David Scheid, Gewinner des „goldenen Kleinkunstnagels“ sowie des „Kleinkunstvogels“, seinen Auftritt krankheitsbedingt absagen.

Wie immer war das 3er-Wirtshaus von gemütlicher und positiver Stimmung erfüllt und auch die kulinarischen Bedürfnisse der Gäste wurden mit Fischburgern, Grillwürstel und flüssigen Köstlichkeiten (der Glühwein war angesichts der Temperaturen der Renner) gestillt.