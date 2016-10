Die Wies“n in Leopoldsdorf rockte und fetzte mit „Skandal aus Bayern“ und „THREE and a half DEEJAYS“ erneut. Partytimmung und Partylaune pur, so wurde in Dirndl und Lederhose abgefeiert bis zum Morgengrauen. Siegfried Riedl und sein Team sorgten wieder für ein zünftiges und tolles Event.