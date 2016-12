NÖN: Herr Ableidinger – nach 30 Jahren als AMS-Chef in einem der am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Bezirke des Landes können Sie sicher viele Tiefpunkte aufzählen. Wie stand es um richtige Höhepunkte?

Gerhard Ableidinger: So richtige Highlights… naja (denkt nach). Einen regelrechten Ansturm gab es, als die Confiserie-Firma Hofbauer in den 1990er Jahren Planungen zur Errichtung eines Werkes in Gmünd hegte – da langten, ohne dass die dann nie umgesetzten Pläne öffentlich wurden, über tausend Anfragen bei uns ein. Der eine große Befreiungsschlag für den Arbeitsmarkt kam in den 30 Jahren nie, dennoch hat sich in der Zeit vieles auch positiv entwickelt. Leyrer+Graf, Elk, Moorheilbad Harbach, Sole-Felsen-Bad oder die Schremser Schuhwerkstatt haben allesamt einen gewaltigen Aufschwung erlebt und unzählige Arbeitsplätze geschaffen. Unser Highlight ist außerdem unser Job, in dem wir vielen Menschen weiter helfen können.

Sie sind ein Hauptzeuge für den Niedergang der Textil- und Glas-Industrie im Bezirk, haben die Großinsolvenzen von Respo, Patria, Gobl, Ergee, Backhausen, Baumann oder Stölzle erlebt. Was war Ihre schwerste Prüfung?

Ableidinger: Die schwerste Prüfung für uns alle waren die Tage kurz vor Weihnachten 2001, als SchneiderBau den Konkurs anmelden musste und durch die Schließung von Stölzle rund 100 Mitarbeiter ihre Jobs verloren. Wir bekamen, gerade als die Winter-Arbeitslosigkeit voll einsetzte, auf einen Schlag zusätzlich 400 Vormerkungen, waren bei Mitarbeiter-Versammlungen vor Ort und waren auch in der Geschäftsstelle total überlaufen. Die Ergee-Schließung 2008 war für mich als Schremser auch persönlich schmerzvoll – ich saß dabei, wie viele meiner Bekannten erfuhren, dass sie aufhören mussten. Die Fälle waren symptomatisch für den Bezirk: Große Arbeitgeber hatten laufend Mitarbeiter direkt von der Schule eingestellt und oft ohne richtige Fachausbildung nur angelernt. Viele waren also total auf wenige Handgriffe spezialisiert und kannten beruflich nichts anderes, und wenn sie mit 50 Jahren einem Stellenabbau zum Opfer fielen, dann wurde es schwierig. Die Kollegen in den Nachbarbezirken hatten solche Betriebe praktisch nicht, daher kennen sie dadurch verursachte Probleme kaum. Auch Kurzarbeit ist dort nur selten ein Thema.

Gerhard Ableidinger, Zeuge des Niederganges der Textilregion: „Die Ergee-Schließung 2008 war für mich als Schremser auch persönlich schmerzvoll.“ | Maximilian Köpf

Wenn Sie heute 58 Jahre alt sind, dann waren Sie bereits mit 28 AMS-Leiter. Wie kam es dazu?

Ableidinger: Ich war als guter Mathematiker im Gymnasium am Studium des Vermessungswesens interessiert, fand aber dann doch gleich nach der Matura zum Arbeitsamt Zwettl und dann nach Gmünd. Hier spitzte sich die Lage 1986 zu: Unser Chef Hermann Zeiler stand unmittelbar vor dem Pensionsantritt, sein Stellvertreter wollte den Job nicht. Ich wurde am 22. Dezember 1986 als Jüngster im Team, ohne eine Bewerbung abgegeben oder ein Hearing absolviert zu haben, als neuer Leiter per 1. Jänner 1987 bestimmt. Es war ein Sprung ins kalte Wasser vom Berater zum Chef, nach dem ich noch drei Monate am alten Arbeitsplatz gesessen bin, weil die Arbeit dort einfach erledigt werden musste. Ich hatte zum Glück die volle Unterstützung der Kollegen, die danach und bis heute meine Entscheidungen mitgetragen und mit Engagement umgesetzt haben.

Wie hat sich der Arbeitsmarkt in diesen 30 Jahren verändert?

Ableidinger: Er ist vielschichtiger geworden. Vor 30 Jahren konnten wir relativ leicht viele wenig qualifizierte Menschen für Hilfsarbeiten in Unternehmen unterbringen. Etliche Firmen hatten Bedarf für einfache Fließband-Arbeiten oft für Frauen und auch Heimarbeiterinnen, die ihre Arbeit zuhause neben den Kindern erledigen konnten. Beides ging massiv zurück. Bemühungen, Frauen in Technikberufe zu integrieren, bringen Erfolge – es ist aber ein langer Weg. Zugleich steigen die Anforderungen der Betriebe: Ruft heute im Sommer eine Baufirma an, dann braucht sie vielleicht schnell einen guten Maurer. Einen solchen im Sommer zu finden, ist schwer, weil Menschen mit guter Ausbildung im Bezirk im Regelfall eher nur Durchlaufposten sind.

Wie ist die Situation heute im Bezirk Gmünd?

Ableidinger: Die Tendenz passt an sich, die Arbeitslosenquote fiel seit November 2015 von 10,3 auf 9,8 Prozent. Abgesehen davon geht die hohe Arbeitslosigkeit mit steigender Beschäftigung einher – heute sind weit mehr Menschen als vor 30 Jahren am Arbeitsmarkt im Bezirk. Darin hat sich ein gewisser Sockel gebildet, der schwer abzubauen ist und Betroffene nach einer gewissen Zeit in eine Resignationsphase führen kann. Ein hoher Anteil darin hat maximal Pflichtschule, vor allem Frauen. Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen können in dem Sockel landen, aktuell auch anerkannte Flüchtlinge. Auch die Frage der Kinderbetreuung ist ein Thema, genauso wie jene der Mobilität – wenn jemand etwa in Haugschlag wohnt und nur ein Moped hat. Eine Herausforderung wird indes, dass Menschen zunehmend mehrere Teilzeit-Jobs oder geringfügige Tätigkeiten annehmen müssen, um über die Runden zu kommen...

Unter Ihrer Führung ist das Arbeitsamt zur Arbeitsmarktverwaltung und 1994 zum Arbeitsmarktservice geworden. Wird das AMS heute als „Service“ angesehen?

Ableidinger: Früher musste man im Amt Rücken an Rücken zu anderen Arbeitslosen über persönliche Probleme erzählen. Heute hat jeder Mitarbeiter – auch dank verdoppelter Bürofläche seit dem Zubau 2003-2005 – ein Einzelzimmer, das gewährt Diskretion. Das Haus ist in Info-, Service- und Beratungszone gegliedert. Wir haben jetzt ein Terminvereinbarungs-System für fixe Termine jedes Kunden, ein Call-Center, den eJob-Room für Onlinevermittlung, das eAMS-Konto für Firmen und Arbeitsuchende. Die Arbeit ist trotz Erleichterungen durch die EDV-Einführung umfassender geworden, die EDV macht den Erfolg jedes Einzelnen klar einsehbar. Der Druck, Kunden zufriedenzustellen, ist also absolut da – zumal der Service-Charakter monatlich in Umfragen eines Institutes erhoben wird. Gmünd liegt auf einer sechsteiligen Skala bei knapp 76 Prozent Einsern und Zweiern, das ist gut.

Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass das AMS noch als klassisches Amt gesehen wird…

Ableidinger: Menschen werden mitunter fordernder, machen das AMS für ihre Situation oder dafür verantwortlich, dass es zu wenige Jobs gibt. Da werden teils Dinge verlangt, die wir gar nicht leisten können.

Was kann das AMS leisten?

Ableidinger: Priorität hat die Existenzsicherung. Doch unsere Hauptaufgabe ist es, die Zeit von Arbeitslosigkeit kürzest möglich zu halten, die richtigen Leute auf den richtigen Platz zu bringen. Das ist ein Service für Arbeitssuchende und für Unternehmen, die Stellen besetzen möchten. Seit 1998 haben wir klare arbeitsmarktpolitische Zielvorgaben wie Qualifizierung; Bereiche wie Reha-Neu, Altersteilzeit oder Bildungskarenz kamen dazu. Unser Service betrifft auch viele, die nicht arbeitslos sind, sich aber verändern möchten und über unsere Homepage in Kontakt mit neuen Arbeitgebern kommen. Das sind auch Erfolge, die in keiner Statistik stehen.

Wie stehen Sie zu Sagern, wonach Arbeitslose gar keine Jobs wollen?

Ableidinger: Einem ganz kleinen Prozentsatz an Menschen muss man auf die Zehen steigen. Jeder kennt zwei, drei Leute, die nicht wollen, das wird dann teils verallgemeinert. Ich sehe auch intensive Bemühungen. Viele Stellen werden im Untergrund gesucht – durch Blindbewerbungen, über Zeitungs-Inserate, Kontakte von Bekannten oder Verwandten. Auch als AMS-Chef ist man immer mit der Frage nach Stellen konfrontiert, nach Mitternacht beim Ball genauso wie am Sonntag-Nachmittag beim Spaziergang.

Oft ist von steigender Sorglosigkeit junger Menschen bezüglich ihrer Berufslaufbahn zu hören. Gibt es eine solche Tendenz?

Ableidinger: Teilweise ja, obwohl Menschen, die nach der Pflichtschule überhaupt nicht in den Arbeitsmarkt vordringen, oft nie in Kontakt mit dem AMS kommen. Ich sehe aber den Trend bei jüngeren Dienstnehmern, Jobs ohne Aussicht auf einen neuen Job einfach so, weil er sie nicht mehr freut, hinzuschmeißen. Das sind immer wieder die selben Personen.

Bereuen Sie heute Ihre eigenen Karriere-Entscheidungen?

Ableidinger: Nein. Ich durfte viel Verantwortung übernehmen und habe mich immer wohl dabei gefühlt, durfte vieles erfahren, kennenlernen, organisieren, delegieren, kommunizieren, weiterentwickeln, verbessern… Ich durfte viele Kollegen kennenlernen, ihre persönliche Entwicklung mitverfolgen, und viele in den Ruhestand verabschieden. Ich bin dem AMS für die vielen Möglichkeiten dankbar, und danke allen, die mich auf dem Weg begleitet haben.

Wie wird einmal Ihre eigene Nachfolgefrage geregelt werden?

Ableidinger: Ich habe noch mindestens dreieinhalb Jahre bis zur Pensionierung, meine Nachfolge wird aber sicher geplanter ablaufen (lacht).