Aus Baggerschaufel gestürzt: 57-Jähriger verletzt.

Aus rund fünf Metern Höhe stürzte am 22. November ein 57-jähriger Oberösterreicher bei Baumschnitt-Arbeiten in Aalfang aus einer Baggerschaufel. Der Mann wurde ins Landesklinikum Horn eingeliefert.

Der Oberösterreicher war gemeinsam mit einem 32-jährigen Heidenreichsteiner auf einer Wiese in Aalfang mit der Ausastung eines Baumes beschäftigt. Der 57-Jährige stieg ungesichert in die Baggerschaufel und ließ sich vom 32-Jährigen in die Höhe heben, um Äste abzuschneiden.

Dabei traf laut Polizei ein Ast den Oberkörper des Mannes, wodurch dieser das Gleichgewicht verlor und aus fünf Metern Höhe auf den Planierschild des Baggers stürzte.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an Fuß und Oberkörper.