Zerschlagen hat sich der geplante Ankauf des alten Schulgebäudes in Aalfang durch die Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang. Nach einer neuerlichen Besichtigung mit einem Bausachverständigen hat die Gemeinde das Angebot zurückgezogen.

"Zustand wesentlich verschlechtert"

„Dabei haben wir festgestellt, dass sich der Zustand des Gebäudes wesentlich verschlechtert hat. Das Objekt ist nicht mehr sanierbar“, sagt Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) zur NÖN.

Geplant war laut Schindl, die Schule in ein Wohnprojekt für junge Menschen aus der Gemeinde zu verwandeln. „Doch dazu kommt es nicht mehr. Wir waren da ein paar Jahre zu spät dran“, so Schindl, das Haus sei für eine Sanierung zu desolat.

Haus stand jahrzehntelang leer

Das Gebäude war 1972 nach der Schließung der Schule an eine türkische Familie verkauft worden. Die damaligen Käufer sind mittlerweile verstorben, deren Kinder nach Wien verzogen. Das Haus steht nun jahrzehntelang leer, es wurde weder belüftet noch gepflegt. Jetzt ist laut Schindl die Baubehörde am Zug, er rechnet damit, dass das Haus komplett weggeräumt werden wird müssen.

Ab 1900 hatte sich die damalige Gemeinde Aalfang um die Errichtung einer eigenen Schule bemüht, 1904 wurde diese dann genehmigt. 1908, zum 60-Jahr-Thron-Jubiläum Kaiser Franz-Josefs, wurde die Schule als „Jubiläumsschule“ in francisco-josefinischem Stil gegründet.

Ob „Junges Wohnen“ kommt ist noch offen

Die letzte Renovierung der Schule wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt. Der Außenputz des baufälligen Gebäudes wurde 1947 saniert, die Fensterstöcke erneuert und die Fenster verglast. 1949 wurde die Schule dann elektrifiziert. Im Sommer 1965 wurden von der Gemeinde um 44.000 Schilling die Rauchfänge erneuert, das Dach neu gedeckt, die Dachrinnen erneuert und ein Blitzableiter eingebaut.

Da nach dem Zweiten Weltkrieg die Schülerzahl aber laufend sank, wurde im Juli 1965 vom Land der Beschluss gefasst, die Schule zu schließen. Der Protest des Gemeinderates blieb ohne Erfolg, die Schließung erfolgte im September 1967. Im letzten Schuljahr wurden in der damals noch achtklassigen Volksschule nur noch 29 Kinder einklassig betreut.

Ob die Gemeinde jetzt einen alternativen Standort für ein „Junges Wohnen“ finde, sei noch nicht fix, so Schindl. Eventuell komme dafür das neue Siedlungsgebiet in Oberaalfang in Frage.