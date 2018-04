Das altehrwürdige und im Besitz der Marktgemeinde Brand-Nagelberg stehende Herrenhaus ist wie berichtet seit einigen Tagen pächterlos. Als Draufgabe lässt nun der frühere Pächter Horst Sulzmann eine Lawine an Vorwürfen los – auf die Bürgermeister Franz Freisehner (SPÖ) ähnlich scharf zurückschießt.

Die Gemeindeführung habe vor seiner Übernahme 2016 jahrelang zugesehen, wie eine „gastronomische Perle zu einer unhygienischen, ungezieferverseuchten Katastrophe heruntergekommen ist“, klagt Sulzmann: „Wenn einem jemand den Betrieb ruiniert, muss die Gemeinde im Sinne einer nachhaltigen Weiterführung sofort kündigen.“ Die Infrastruktur sei veraltet und funktioniere nicht ausreichend – ein neuer Pächter könne und werde nicht investieren, weil die Kosten lange vor den Umsätzen laufen würden.

„Wenn einem jemand den Betrieb ruiniert, muss die Gemeinde im Sinne einer nachhaltigen Weiterführung sofort kündigen.“ Horst Sulzmann

Größtes Problem sei, so Sulzmann, die „mangelnde Unterstützung aus der Region“. Auch die Gemeinde selbst habe als Verpächterin „keinerlei Interesse“ gezeigt, den „Betrieb beim Etablieren zu unterstützen“: „Keine Sitzungen, keine Veranstaltungen der Gemeinde und schon gar keine Kontroll- und/ oder Unterstützungsbesuche Verantwortlicher.“

Bei Bürgermeister Freisehner sei er in mehreren Gesprächen auf eine „herablassende Arroganz und Ahnungslosigkeit“ gestoßen. Wenn er nicht merke, dass dem Pächter – wie zuletzt bei der fast von einem Tag auf den nächsten gegangenen Regina Mitter – das Wasser bis zum Hals stehe, dann mache er etwas falsch.

Franz Freisehner. | Archiv

„Es zählt vorrangig der monatliche Zins, der die Gemeindekasse füllen soll, und die abgrundtief dumme Annahme, dass Gastronomen so wahnsinnig gut verdienen würden. Daher kommt es auch zu überzogenen Pachtvorstellungen und unberechenbaren Betriebskosten“, klagt Horst Sulzmann. „Der Nagelberger“ an sich sei, so Sulzmann, sogar stolz darauf, „dass es mit ihm schwer wäre“.

Freisehner: „Guter Koch ist noch kein guter Wirt“

Gemeindechef Franz Freisehner widerspricht Sulzmann entschieden, er hält die Vorwürfe für „Kabarett“. Man könne sich seitens der Gemeinde nichts vorwerfen. „Die letzten Pächter sollten sich einmal selbst hinterfragen, bei allen sind viele Fehler passiert. Die wollen sich auf Kosten der anderen in ein gemachtes Bett setzen, und wenn es nicht funktioniert, dann sind die anderen schuld“, entgegnet er. Man sei für Investitionen zu haben, zuerst wolle man aber ein ehrliches Bemühen sehen.

Horst Sulzmann. | Archiv

„Ein guter Koch muss noch lange kein guter Wirt sein“, sagt er. Sulzmann habe es am wenigsten nötig, sich zu beklagen. Er habe durch ein Rauchverbot im Extrazimmer, anfangs lange Wartezeiten aufs Essen oder frühe Sperrstunden, wegen denen etwa Geburtstagsrunden aufgelöst werden mussten, einiges zur Situation beigetragen, habe die Kartenspieler und Schankgäste „vertrieben. Man muss nur mit den Leuten reden, warum sie kein zweites Mal mehr hingingen.“ Auch bei Regina Mitter seien die Gemeinderäte nach einer Sitzung plötzlich vor verschlossenen Türen gestanden.

Zur Beseitigung der hygienischen Missstände habe Sulzmann von seinem eigenen Vorgänger sogar Geld genommen, der Gemeinde in der Hinsicht bei seinem Weggang aber auch selber einige Probleme hinterlassen, ergänzt Freisehner. Den Zustand der Geräte hätten alle Pächter von Haus aus gekannt, es seien auch keine falschen Versprechungen gemacht worden. Und, zum Vorwurf der Abzocke: „Sulzmann und Mitter hatten für das erste Jahr keine Pacht zu zahlen, sondern nur die Betriebskosten von etwa tausend Euro. Was wollen sie noch?“

Wie es mit dem Herrenhaus weiter geht, das steht in den Sternen. Rechtlich ist das Pachtverhältnis mit Regina Mitter sowieso noch aufrecht – der Gemeinderat müsste einer Auflösung zustimmen, kommt aber erst wieder im Juni zusammen.