Die eindrucksvolle Pumpaktion der Feuerwehr Weitra beim Ulrichser-Teich ist gelungen. In 96 Stunden wurden rund 60.000 Kubikmeter Wasser in den Altweitraer Teich umgepumpt. Dort stieg der Wasserstand um 33 Zentimeter.

Begonnen wurde die Aktion am 26. Oktober um 11.30 Uhr (die NÖN berichtete). Die Sonderpumpe wurde am 30. Oktober um 9.30 Uhr abgeschaltet. In den 96 Stunden stieg der Wasserstand im 16 Hektar großen Altweitraer Teich um 33 Zentimeter.

Der Ulrichser Teich wurde um einem Meter abgesenkt. Rund 60.000 Kubikmeter Wasser wurden mit der Sonderpumpanlage der Feuerwehr Weitra in den Graben beim Ulrichser Teich gepumpt, die dann zum 800 Meter entfernten Altweitraer Teich flossen. Diese Menge müssten 15.000 Tanklöschfahrzeugen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 4.000 Liter laden. Man könnte damit auch an die 300.000 Badewannen vollfüllen.

Ziel ist erreicht

„Unser Ziel ist erreicht. Der Wasserstand im Altweitraer Teich um mehr als 30 Zentimeter angehoben. Jetzt sind unsere 7.000 Karpfen im Teich im Winter sicher“, betont Johannes Hartig von der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion. „Unser Dank, Lob und Anerkennung gehört der Feuerwehr Weitra, die Mannschaft hat eine tolle Leistung und einen tollen Einsatz gezeigt“, ist Hartig zufrieden.

Ebenfalls zufrieden ist der Kommandant der Feuerwehr Weitra Harald Hofbauer. „Die Übung verlief bestens“, so Hofbauer. 26 Feuerwehrmitglieder standen in den 96 Stunden im Einsatz. „Jeder hat sein Bestes gegeben und war mit Freude und Eifer bei der Sache.“

Das Medieninteresse an dieser Aktion war nach Erscheinen des NÖN-Berichtes im Vorfeld der Pumpaktion enorm. Sogar der ORF-Niederösterreich war mit Moderator Thomas Koppensteiner und Kameramann Johann Steinkogler am Sonntag-Vormittag vor Ort. Dabei kam auch eine Drohne bei den Dreharbeiten zum Einsatz.

Auch das Interesse aus der Bevölkerung und unter den Feuerwehrkollegen sei groß: „Täglich kamen an die 200 Schaulustige, am Nationalfeiertag sogar 300. Viele Feuerwehrkollegen wollten unsere Sonderpumpe anschauen“, so Hofbauer, der sich über den großen Zuschaueranstrom freute.