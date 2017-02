Amaliendorf-Aalfang

Nach dem Ausscheiden von Erika Königseder (SPÖ) aus dem Gemeinderat (die NÖN berichtete) wurde bei der Gemeinderats-Sitzung am 7. Februar Manfred Hofbauer als ihr Nachfolger angelobt.

Der 56-jährige langjährige Gemeindemitarbeiter ist auch Bauhofleiter in Amaliendorf – und als solcher über die Vorgänge in der Gemeinde natürlich im Bilde, wie er gegenüber der NÖN meint. An seine neue Aufgabe geht er zuversichtlich heran, meint aber: „Ich werde mir die Sache jetzt einmal anschauen.“ Bestimmte Bereiche oder Themen, denen er sich besonders widmen will, könne er daher noch nicht nennen, er meint aber: „Ich hoffe, dass ich meinen Beitrag für die Gemeinde leisten kann.“ -tw-