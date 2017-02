Gleich mehrere Baustellen taten sich in den vergangenen Tagen um den Bürgermeister der Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang, Gerald Schindl (SPÖ), auf. Zu Sorgen über angebliche Pläne für ein Asylhaus in Aalfang gesellte sich vor wenigen Tagen der Rücktritt der langjährigen SPÖ-Gemeinderätin Erika Königseder – als Draufgabe langte am 6. Februar eine anonyme Anzeige gegen Schindl bei der Bezirkshauptmannschaft unter anderem wegen „massivem Mobbing“ gegen ein „langjähriges, sozial engagiertes Gemeinderats-Mitglied“ ein.

Dass dem Rücktritt ein Streit zwischen dem Gemeindechef, der auch Leiter des Gemeindeamtes ist, und Königseder wegen der angeblichen Asyl-Pläne vorausgegangen sein soll, wird von keiner der Seiten bestätigt. Dass es an sich unterschiedliche Auffassungen auch zur Flüchtlings-Frage gab, bestätigt Erika Königseder der NÖN sehr wohl: Man solle Menschen nicht ausgrenzen, sondern integrieren.

„Familien wären optimal für unseren Ort, sind aber kaum mehr zu bekommen. Und Burschen, die Krawall machen und unsere Frauen sekkieren, brauchen wir nicht.“

Gerald Schindl (SPÖ) über angebliche Asyl-Pläne

Die alleinige Ursache dafür, dass sie das Mandat nach zwölf Jahren im Gemeinderat niedergelegt hat, sei das Thema jedoch nicht gewesen. „Es entwickelten sich seit Beginn der Amtsperiode grundlegende kontroverse Auffassungen in verschiedenen Thematiken, in erster Linie zwischen mir und dem Herrn Bürgermeister“, sagt sie. Dass sie hinter der anonymen Anzeige gegen Schindl stehe, bestreitet Erika Königseder energisch. Sie scheide auch nicht im Bösen, wolle sich in der SPÖ auch weiter engagieren, beteuert sie (mehr dazu auf Seite 4!).

Auch Gerald Schindl vermutet einen anderen Autor hinter dem Papier, in dem auch regelmäßiges Mobbing in der „Gemeindestube“ unterstellt wird. Die anonyme Anzeige hält er jedenfalls für „niveaulos. Ich schätze Menschen, die mitarbeiten, mitdenken, Kritik üben und auch selber einstecken können. Wenn jemand zu feige ist, mit mir zu reden, dann kratzen mich seine Aussagen so viel, wie wenn in Sibirien ein Fahrrad umfällt.“

Und wie kratzen ihn Gerüchte über Asylpläne im ehemaligen Schulgebäude von Aalfang? Zunächst hält Gerald Schindl fest, dass das mehr als hundert Jahre alte Gebäude im aktuellen Zustand nicht bewohnt werden dürfe – die Marktgemeinde hatte sich ja wie berichtet selbst für das Haus interessiert, ihr Angebot aber wegen der bereits zu großen Schäden zurückgezogen.

"Familien wären optimal für unseren Ort"

„Mündlich hat mich dann der angebliche neue Eigentümer darüber informiert, dass er das Haus gekauft habe und die bei einem baubehördlichen Lokalaugenschein festgestellten Mängel beheben wolle“, sagt Schindl. Als Frist gelte dafür die Zeit bis zum Juni.

Dass der neue Eigentümer hier dem Vernehmen nach Flüchtlinge unterbringen will, das stört Schindl nicht. „Familien wären sogar optimal für unseren Ort“, sagt er. Aber: „Familien sind kaum mehr zu bekommen. Und Burschen, die Krawall machen und unsere Frauen sekkieren, brauchen wir nicht.“ Verhindern könnte er das dennoch nicht. Der Bürgermeister kündigt aber an, sich in dem Fall um verstärkte Polizei-Präsenz bemühen zu wollen.

Der Nachfolger von Erika Königseder wurde am 7. Februar (nach Redaktionsschluss der NÖN) angelobt, Namen wollte Gerald Schindl im Vorfeld noch keinen nennen.