Nur sechs Kilometer misst das meistbefahrene Straßenstück des Waldviertels, an dem auf der B41 täglich etwa 12.000 Fahrzeuge zwischen Gmünd und Schrems verkehren. Zum dritten Mal innerhalb von nur elf Tagen krachte es in diesem Bereich aber am 16. Dezember.

Crash nach Abbiegemanöver

Ein 75-Jähriger aus Hadres (Bezirk Hollabrunn) wollte am späten Vormittag von Niederschrems aus kommend in die B41 einbiegen, hielt laut Polizeiangaben bei der Stopptafel auch an – übersah allerdings einen von links aus Richtung Gmünd kommenden Fahrzeuglenker.

Dieser, ein 77-Jähriger aus der Gemeinde Schrems, konnte den Zusammenstoß trotz eines Bremsmanövers nicht mehr verhindern.

Zwei Personen im Krankenhaus

Der Mann aus Hadres überstand den Unfall unverletzt, der Schremser und die am Beifahrersitz gesessene Gattin mussten ins Landesklinikum Gmünd gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Alkotest beider Fahrzeuglenker verlief negativ.