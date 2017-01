Groß war der Aufruhr nach dem neuerlichen tödlichen Unfall auf der B41 zwischen Schrems und Gmünd (die NÖN berichtete, siehe ganz unten).

Nachdem der Unfalllenker (87) am 17. Jänner im Überholverbot mehrere Fahrzeuge überholt hatte und in ein entgegenkommendes Auto gekracht war, mischte sich im Internet in Beileids-Bekundungen und Fragen, ob man in dem Alter noch Autofahren sollte, massive Kritik an Verkehrsteilnehmern und die Aufforderung an Behörden, etwas zum Schutz davor zu tun.

Auf Facebook macht auch Viktoria Prinz, Geschäftsführerin der Kleinregion Waldviertler StadtLand, als regelmäßige Nutzerin der Strecke ihrem Ärger Luft. Der Fall sollte vor allem jenen zu denken geben, die „mit weit über 100 km/h durch die Gegend brettern und gegen Gesetz und Verstand überholen“, schreibt sie: „Viele fühlen sich dort wie auf einer Autobahn.“

„Ich fordere Sofortmaßnahmen gegen die auf dieser Strecke tagtäglich zu erlebenden Wildwest-Szenen.“

Konrad Antoni (SPÖ), Nationalrats-Abgeordneter

Nach Jahren ihrer weitgehend unerfüllt gebliebenen Forderungen steigen nun auch die SPÖ-Klubs in den primär betroffenen Gemeinden Gmünd, Schrems und Hoheneich geschlossen mit der Bezirkspartei auf die Barrikaden. „Ich fordere Sofortmaßnahmen gegen die auf dieser Strecke tagtäglich zu erlebenden Wildwest-Szenen“, sagt SP-Nationalrats-Abgeordneter Konrad Antoni.

„Es muss raschest etwas geschehen, damit bei den Menschen ankommt, wo ein absolutes Überholverbot bis auf Traktoren herrscht. Im kurzen vierspurigen Abschnitt muss unverzüglich eine bauliche Mitteltrennung mit Einfräsungen wie im Bereich um Gföhl erfolgen.“

Nach dem wiederholten Vorfall schrillen auch bei den Behörden die Alarmglocken. „Alle Verkehrsteilnehmer haben hoffentlich den Führerschein gemacht. Wir müssen sie dazu bringen, auf Straßenmarkierungen und Tafeln zu achten und ihre Geschwindigkeit anzupassen“, räumt Bezirkshauptmann Johann Böhm ein: „Wenn sich Menschen nicht an Vorschriften halten, dann wird ein vierspuriger Ausbau genauso seine Gefahren mit sich bringen.“ Jeder Tote sei, pflichtet er Aussagen von Hoheneichs Bürgermeister Christian Grümeyer in der vorigen NÖN bei, „einer zu viel!“

"Es wird eine Lösung gefunden werden"

Zur Frage, wie die Aufmerksamkeit auf die Situation erhöht werden kann, steht in den nächsten Tagen eine Verkehrs-Verhandlung mit Vertretern von Gemeinden, Polizei, Straßenverwaltung und Kuratorium für Verkehrssicherheit an. Dazu werden noch verschiedene Unfalldaten erhoben. Der Bezirkshauptmann verspricht jedenfalls: „Es wird binnen sehr kurzer Zeit eine für alle Seiten tragbare Lösung gefunden werden.“

Auf politischer Ebene wird es damit wohl noch nicht getan sein. SPÖ-Abgeordneter Antoni will die neue Situation mit einer bald neuen Person an der Spitze des Landes als Chance auf einen Kurswechsel werten. Er erhofft sich rasche Gespräche darüber, wie „die künftige Landeshauptfrau die Ausbaupläne für das Waldviertel sieht. Der ‚sanfte Ausbau‘ unter Pröll ist gescheitert.“ Die Planungen sollten, erneuert er die Forderung von 2009, auf den vierspurigen Ausbau der Hauptachsen Gmünd-Zwettl-Krems und Gmünd-Schrems-Horn-Wien jeweils mit Mitteltrennung hinauslaufen – davon sei man weit entfernt.

Er verweist unter anderem auf den vielkritisierten Bau der Umfahrung Teichhäuser, der trotz hohen Aufwandes nur zweispurig erfolgte und ein Überholen bei starkem Verkehr unmöglich macht. Am B41-Stück zwischen Schrems und Gmünd sei mit der Zusammenfassung des Ein- und Abbiegeverkehrs von zuvor zwei Kreuzungen zum Knoten Anderlfabrik/Neuniederschrems gar eine „tickende Zeitbombe“ geschaffen worden.

Rechtsabbieger haben hier in beiden Fahrtrichtungen wie berichtet keine Ausschleifspur und müssen vor dem Abbiegen massiv abbremsen, zugleich haben Nachfolgende jeweils nach längerer Überholstrecke gerade hier keine Ausweich-Möglichkeit – weil die Spuren daneben für Linksabbieger sind. Dazu fehlen ausgerechnet bei diesem Nadelöhr Beschleunigungsspuren für Fahrzeuge, die in die B41 einbiegen.

Dass das Straßenthema auch in der ÖVP Wellen schlägt, wurde in der NÖN mehrfach berichtet. Zufällig am Tag vor dem tödlichen Unfall war auf Initiative der Landtags-Abgeordneten Margit Göll der Straßendienst des Landes NÖ um Straßenbaudirektor Josef Decker und das Büro Pröll zur Verkehrs-Sitzung mit führenden VP-Politikern des Bezirkes nach Weitra angereist, um die Anliegen anzuhören.

NÖ Straßenbau-Chef stellte sich der Debatte

Erörtert wurden vor allem denkbare Maßnahmen an den Achsen B41 und B5 (mit starkem Lkw-Verkehr via Waidhofen und Heidenreichstein in Richtung Grametten), genauso auch im Bereich Kirchberg.

Göll ging positiv aus dem Gespräch. „Die Herren haben sich dem Thema sehr intensiv gewidmet, haben etwa die gesamte B41 zwischen Schrems und Karlstift besichtigt und mit uns Gefahrenstellen analysiert“, sagt sie. Nun werde geprüft, welche Maßnahmen nötig und welche noch heuer umsetzbar seien. Vor der konkreten Umsetzung will sie eine breite überparteiliche Basis bilden, betont Göll: „Die Maßnahmen, die wir realisieren möchten, betreffen den gesamten Bezirk. Wir werden unter anderem wegen nötiger Grundeinlösen die Mithilfe vieler Bürgermeister benötigen.“

Die Fertigstellung der Umfahrung Zwettl bringe zudem, so Göll, bereits Mitte 2017 für große Teile des Bezirkes eine Fahrzeitverkürzung und deutlich bessere Anbindung an St. Pölten.