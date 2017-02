Bad GroÃŸpertholz

Die 24-Jährige war in der Nacht zum 29. Jänner in einem Lokal in Bad Großpertholz. Zwischen zwei und vier Uhr morgens dürfte der Diebstahl der Handtasche passiert sein. Der unbekannte Täter nutzte dazu eine günstige Gelegenheit.

In der Handtasche befanden sich die Geldbörse mit rund 35 Euro Inhalt, der Führerschein, die E-Card, ein Schlüsselbund, das Handy, die Bankomatkarte sowie Schal, Haube und eine Weste.