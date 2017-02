Bad GroÃŸpertholz

Ein Job im engsten Kreis der Entwicklungs-Abteilung bei einem der weltgrößten Sportartikel-Hersteller – davon träumen wohl viele junge Menschen. Der leidenschaftliche Sportler David Artner aus Bad Großpertholz lebt diesen Traum: Über ein Praktikum fand der heute 28-Jährige zum deutschen Sportartikel-Giganten Adidas im deutschen Herzogenaurach, wo er vor einem Jahr einen fixen Job in der Produktentwicklung als Techniker für Fußball-Schuhe („Technician Footwear Football“) ergatterte.

Artner begann bereits als Vierjähriger beim USC Bad Großpertholz mit dem Kicken und ist heute noch – nach Abstechern zu St. Martin, Weitra und Nondorf – aktiver Fußballer im Heimatverein. Die Technikausbildung startete er in der HTL Hollabrunn. Nach dem Präsenzdienst in Allentsteig packte er die für ihn einzige Möglichkeit, seine Leidenschaften Sport und Technik zu kombinieren, beim Schopf. Er begann das „Sports Equipment Technology“-Studium an der FH Technikum Wien. Während des Bachelorstudiums knüpfte David Artner erste Kontakte zu Adidas, absolvierte in dem Konzern mit weltweit über 55.000 Mitarbeitern ein sechsmonatiges Praktikum.

„Wichtig ist es, immer neue Innovationen zu liefern, um der Konkurrenz voraus zu sein und den Spielern bestmögliche Produkte bereitstellen zu können. Der Job ist genau das Richtige für mich!“

David Artner, der über ein Praktikum zu Sportartikel- Gigant Adidas gestoßen war

„Ich war in der Sport Research-Abteilung für Fußball tätig, verfasste auch dort meine Bachelorarbeit. Diese Arbeit hat mich total begeistert“, betont der 28-Jährige, der danach das Masterstudium an der FH Technikum Wien in Angriff nahm. Die Masterarbeit hatte natürlich auch mit Fußball zu tun – beim FK Austria Wien führte er Messungen mit einem eigens entwickelten Sensor bei mehreren Trainings der Profimannschaft durch.

Durch ein Praktikum zu Traumjob gekommen

Sein erster Job als Master führte ihn an die FH St. Pölten, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Studie im Bereich Biomechanik und Bewegungsanalyse arbeitete und parallel dazu das Doktorratsstudium am Zentrum für Sportwissenschaften an der Uni Wien begann. „Gesundheit und Rehabilitation waren aber nicht unbedingt meines. Daher nutzte ich sofort die Information meines Praktikumbetreuers bei Adidas, der mich im Dezember 2015 auf eine offene Stelle in der Produktentwicklung für Fußballschuhe aufmerksam gemacht hat“, so Artner.

Nach zwei Vorstellungsgesprächen trat er schließlich Mitte April 2016 in dem 30 Kilometer von Nürnberg entfernten Herzogenaurach diesen Job an. „Die Entscheidung war nicht einfach, es begann ja ein ganz neues Leben. Meine Familie und meine besten Freunde leben im Waldviertel. Aber es war total richtig für mich“, blickt Artner zurück.

Mit seinem Vorgesetzten und zwei Kollegen ist er bei Adidas für die Schuh-Außensohlen und alles was damit verbunden ist zuständig. Das beinhaltet Konstruktion, Materialien, Dekoration, Produktion, mechanische Analysen, biomechanische Analysen, Simulationen und viel Kommunikation mit anderen Abteilungen, Firmen und Standorten. Artner: „Zu unseren Produkten zählen ja nicht nur die klassischen Fußballschuhe, sondern auch Kunstrasenschuhe, Hallenschuhe und seit Kurzem auch Freizeitschuhe im Fußball-Look unter dem Motto ‚From the Stadium to the Street‘. Wichtig ist es, immer neue Innovationen zu liefern, um der Konkurrenz voraus zu sein und den Spielern bestmögliche Produkte bereitstellen zu können.“

Auch aktiv läuft Artner dem runden Leder nach

Dazu wird mit Profispielern eng zusammen gearbeitet, deren Feedback in die Adidas-Produkte einfließen. „Ich komme viel herum, bin immer wieder auch in Asien unterwegs, um direkt in den Fabriken an den neuen Produkten zu arbeiten“, meint der Bad Großpertholzer.

Seit Sommer 2016 gehört er dem Team aus Produktentwicklern, Designern und Marketing-Experten an, die an der Produktreihe für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland arbeiten. „Hauptaugenmerk liegt natürlich am Top-Schuh, der beim Champions League-Finale 2018, also kurz vor der WM, zum ersten Mal gespielt wird. Es ist für mich eine riesige Ehre, meinen Teil zu diesem Fußballschuh beitragen zu dürfen, der von einem Millionenpublikum bei der WM zu sehen sein wird.“

Die Begeisterung sieht man dem 28-Jährigen an. „Der Job ist genau das Richtige für mich! Der Großteil der Adidas-Mitarbeiter ist sportbegeistert und wir können am Firmengelände einen Fußballplatz mit Laufbahn, einen Kunstrasenplatz, einen Tennisplatz, einen Basketballplatz, Beachvolleyballplätze und ein Fitnessstudio nutzen“, sagt er.

Einmal im Monat nimmt er die vierstündige Autofahrt nach Bad Großpertholz in Angriff. „Das muss sein. Ich habe viele Freunde, die Familie und gute Bekannte hier. Da ich mich bei allen Vereinen wohlgefühlt habe, verfolge ich auch die Ergebnisse der heimischen Ligen mit und gehe nach wie vor gerne zu den Spielen“, sagt er: „Ich hoffe, dass ich nach der Verletzungspause im Herbst in der Frühjahrssaison mit den Kollegen vom USC Bad Großpertholz ab und zu wieder auflaufen kann.“