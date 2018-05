Etappensieg für den „Pertholz Aktiv“-Gemeinderat Hermann Hahn jun. (FPÖ/Unabhängige) in der Causa „Rechnungsabschluss 2017“ der Marktgemeinde Bad Großpertholz, nachdem dieser bereits die Behörden eingeschaltet hatte: Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 26. April einstimmig die Vervollständigung des Protokolls der vergangenen Sitzung und daraus ergebend die Neuauflage des Abschlusses. Die Finanzzahlen aus 2017 müssen also, wie rechtlich vorgeschrieben, zwei Wochen vor Beschlussfassung im Gemeinderat erstmals öffentlich zur Ansicht aufgelegt werden.

Nach Korrespondenz mit dem Land NÖ habe sich herausgestellt, dass man einem Missverständnis aufgesessen sei, räumte Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP) ein. Man wolle den Rechnungsabschluss nun öffentlich einsichtig machen. Ob das auch „entsprechend der Regeln, wie es sich gehört“ geschehen werde, fragte Hahn. Tannhäuser: „Ja. Es war nicht böse gemeint.“ Hahn sagte daraufhin zu, seine via NÖN angekündigte Aufsichtsbeschwerde in der Sache dann doch nicht abzuschicken. Der Gemeinderat wird sich nach dem 6. und 26. April also noch ein drittes Mal mit den Zahlen von 2017 befassen.

Weniger von Erfolg gekrönt war danach der Versuch des Hermann Hahn jun., die umstrittene und ebenfalls schon vom 6. April vertagte Beschlussfassung über Haftungs-Übernahmen der Marktgemeinde in den öffentlichen Sitzungsteil zu bringen. Nur er selbst stimmte für den Antrag, vier SPÖ-Mandatare enthielten sich der Stimme, der Rest sorgte dafür, dass der Inhalt des Tagesordnungs-Punktes auch weiterhin nicht an die Öffentlichkeit dringen darf.

Neuerliche Kritik auch in Richtung der SPÖ

Wieder kritisierte Hahn, dass der Beschluss auf der Ebene des ÖVP/SPÖ-Gemeindevorstandes durchgewunken worden sei, „ich hatte das nicht für möglich gehalten. Ihr werdet doch nicht mit leeren Klarsichthüllen dort gesessen sein?“ Nicht nur er habe vor dem 6. April keine Unterlagen erhalten, „es gab sie gar nicht“. Der Nachtrag zur bereits eingebrachten Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft bleibt aufrecht.

Auf Hahns Einwand, man wolle mit der Nicht-Information der Öffentlichkeit über Gemeindefinanzen hoffentlich nichts kaschieren, reagierte Gemeindechef Tannhäuser mit dem Argument, dass es da im Wettbewerb mit Moorheilbad Harbach oder Leonardo um „Betriebsgeheimnisse“ gehe. Für die zu hundert Prozent im Gemeindeeigentum stehende „Bad Großpertholzer Kurbetriebs-GesmbH“ sollen wie berichtet bereits gut 1,3 Millionen Euro an Gemeinde-Haftungen übernommen worden sein. Hinter der Finanzierbarkeit der laufenden Generalsanierung des Kurhotels mit etwa 60 Beschäftigten stehe, wie Hahn unter Berufung auf einen Insider einst gewarnt hatte, ein Fragezeichen…