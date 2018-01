Der größte Arbeitgeber in der südlichsten Gemeinde des Bezirkes geht aufs Ganze: Mit neuem Kurdirektor, überarbeiteter Firmen-Philosophie und umfassendem Sanierungspaket sollen im Kurhotel Moorbad Großpertholz die Weichen für die nächsten Jahrzehnte neu gelegt werden.

Die ersten Schritte wurden mit der Renovierung zweier Speisesäle und der Adaptierung sowie Modernisierung des Kaffeehauses bereits gesetzt. Das ganz große Programm startet im Februar: In zwei Etappen werden alle 76 Zimmer generalsaniert. Dabei wird, wie Rechtsanwalt Edmund Kitzler als handelsrechtlicher Geschäftsführer sagt, kein Stein auf dem anderen bleiben: „Bad, Kästen, TV-Geräte, Betten, auch Türen und Fenster – alles bis auf die Wände wird von Grund auf erneuert.“

Vortragssaal und großer Fitnessbereich kommen

Begleiten wird den Prozess der per 18. Jänner zum gewerberechtlichen Geschäftsführer ernannte Kurdirektor Franz Gasteiner, einst lange General Manager im Marriott-Courtyard-Hotel Linz. Die Grundausstattung soll in allen drei Häusern gleich sein, in den Details sollen individuelle Akzente gesetzt werden.

Edmund Kitzler bestätigt als Investitions-Kosten die im Vorjahr in der NÖN kolportierten drei Millionen Euro, wobei das ursprüngliche Konzept an einigen Punkten abgeändert wurde. Einzelne Aspekte wurden verworfen, dazu kam etwa ein Gerätetausch in der Küche. Ebenfalls erneuert werden Sauna, Infrarot-Kabine und die Fassade im Eingangs-Bereich. Neu kommt ein 100 m 2 großer Fitnessraum unter anderem mit zwölf Ergometern, Laufband und Kraftstation – dafür müssen drei Einzelzimmer geopfert werden.

Neu entsteht in einem zuletzt wenig genutzten Entspannungsraum mit in die Jahre gekommener Glaskuppel (die abgetragen wird) auch ein großer Vortragssaal mit mehr als 50 Plätzen. „Er soll auch als Seminarraum zum Beispiel für Firmenklausuren genutzt werden können“, sagt Gasteiner. Für die lärmintensivsten Arbeiten – unter anderem muss für den Einbau barrierefreier Duschen auch der Boden aufgestemmt werden – ist zwischen 16. und 22. Februar sowie 20. und 30. April eine Komplettschließung geplant. Bis 20. Juni soll der Erneuerungs-Prozess bereits abgeschlossen sein.

Kurhotel soll wieder lokaler Treffpunkt sein

Nach jahrelanger Sparpolitik des zu hundert Prozent gemeindeeigenen Betriebes mit 62 Beschäftigten und 27.100 Nächtigungen im Vorjahr sei es nun höchste Zeit für den Gang in die Offensive geworden, sagt Edmund Kitzler: „Wir müssen einfach die Aufmachung wesentlich ändern und verstärkt auf Qualität setzen.“ Damit sollen auch verstärkt Privatgäste angesprochen werden, die auf einer neuen Homepage bald direkt buchen können sollen. Auch Gratis-Wlan wird Standard.

Die Geschäftsführer wollen auch die lokale Bevölkerung stärker ansprechen, die Nutzung etwa bei Taufen wieder aufleben lassen. Auch Frühstücks-Buffets werden künftig täglich angeboten. Kitzler: „Das Haus soll keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu bestehenden Betrieben sein. Und das Kurhotel soll die erste Anlaufstelle für Menschen sein, die ein gehobenes Niveau suchen.“ Die Qualitäts-Offensive solle auch den Teller erreichen – mit vielen Produkten aus heimischer Herstellung.