Den harten Sparstift anderer Banken hat die „Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG“ (BAWAG PSK) nicht direkt gesetzt, und dass bis Ende 2019 eine Trennung von Bawag und Post ansteht, war bekannt. Der Zeitpunkt, als diese im Bezirk Gmünd vollzogen wurde, war trotz- dem überraschend: Seit 23. März können zwar in den Filialen weiter Ein- und Auszahlungen am Schalter und in SB-Zonen getätigt werden, persönliche Service- und Beratungsdienste sind aber – zumindest vorerst – Geschichte.

Kurios daran ist, dass es laut Bawag keine Kündigungen gab, das Personal also – über die Post AG beschäftigt – im Haus verbleibt. Bloß, so Post-Sprecher David Weichselbaum: Die Post darf Beraterdienste des geschulten Personals mangels Banklizenz nicht anbieten, die Betroffenen sollen für Ein- und Auszahlungen herangezogen und mit zu findenden neuen Aufgabenbereichen im Haus betraut werden.

In Weitra und Heidenreichstein wurde die Beratung 2016 eingestellt, in Gmünd und Schrems waren zuletzt drei Finanzberater tätig. Für Kundenanfragen verweist Bawag-Sprecherin Georgia Schütz auf das telefonische Kundenservice – und die Option auf Vieraugengespräche mit Bankberatern im fernen Krems.

Sorge um fixen Verlust der Filialen im Bezirk

Glücklich ist die Post, die derzeit eher eine Ausweitung ihres Angebotes anstrebt und neuerdings wie berichtet auch ÖBB-Tickets verkauft – damit nicht. „Die Situation ist nicht optimal für uns. Es ist ein Einschnitt auch für unsere Kunden“, beteuert Weichselbaum. Ziel von Verhandlungen mit potenziellen neuen Partnern sei es, in allen Filialen mit Bankschalter künftig wieder Bank- und Finanz-Dienstleistungen anbieten zu können, „aber das wird dauern“.

Die Bawag mit bundesweit 350 (noch) in Partnerschaft mit der Post bestehenden Standorten will laut Schütz ein „eigenständiges, modernes und gleichzeitig effizienteres Filialnetz“ mit dann nur noch etwa 100 Standorten aufbauen. Gut 70 Prozent der Filialen geht es also an den Kragen, der Rest soll größere Teams und hohe Beratungskompetenz erhalten. Auch sollen mobile Vertriebsteams aufgebaut werden. Zugleich spricht Schütz eine rückläufige Bedeutung der „physischen Nähe zum Kunden durch eine Filialabdeckung“ und einen Anstieg der Nutzung digitaler Angebote an.

Für Gmünd hofft Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), dass die Filiale nach der Trennung von Post und Bawag „nicht ganz verloren geht, wir also einen dieser aufgewerteten Standorte bekommen“. Dazu müsste allerdings erst eine neue Filiale aufgebaut und Personal (re-)aktiviert werden. Die Stadt Schrems wartet ihrerseits noch auf ein Urteil im Verfahren wegen der Schließung der Bank-Austria-Filiale im Vorjahr. Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) bedauert, dass nun ein weiterer Service verloren ging. „Wir können nur unterstützen, müssen die Entscheidung aber letztlich zur Kenntnis nehmen. Der Abbau ist leider Zeichen der Zeit…“