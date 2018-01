Bereits ab April wird, wie am Montag im Zuge des Besuches von VP-Landesrat Ludwig Schleritzko in Gmünd bekannt gegeben wurde, der neue Kreisel an der Ecke Albrechtser Straße und Eichenallee errichtet. Dieser wird auf Höhe ARBÖ künftig mehrere Klappen auf einmal schlagen: Die bisherigen Zufahrten zum Lagerhaus und zur Traktor-Anstellspur für die Firma Agrana können aufgelassen werden.

Zugleich erhält das Lagerhaus über den Kreisverkehr eine zentrale neue Einfahrt, und die Traktoren mit Stärkekartoffel-Lieferungen für Agrana können die Albrechtser Straße schon in der Kampagne 2018 über den Kreisverkehr und die Eichenallee verlassen – in der Eichenallee sollen sie nach wenigen Metern eine eigene Abfahrt zur Anstellspur erhalten. Das Stau-Potenzial zu Stoßzeiten wird damit massiv entlastet werden.

„Der Kreisverkehr trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit, die Lebensqualität und die Standortqualität zu erhöhen“, betonte Landesrat Schleritzko am Montag. Die Kosten wollen sich Land NÖ, Stadt Gmünd und Lagerhaus teilen.

Lagerhaus schmiedet ehrgeizige Pläne

Mit dem „Ja“ zum Kreisverkehr nähert sich auch das Lagerhaus Gmünd-Vitis der Umsetzung eines jahrelang gehegten Traumes: Es will, wie Geschäftsführer Herbert Fürst am Montag bestätigte, den Baumarkt aus der Conrathstraße in die Albrechtser Straße verlegen. Ergänzend dazu will die Stadt Gmünd die Radweg-Lücke zwischen Bahnhof und Sole-Felsen-Bad schließen.

