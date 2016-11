Nicht nur bei den über 5.000 Gästen, die im Mai die „Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik“ in Brand besuchten und den 300 teilnehmenden Musikern kam diese Veranstaltung äußerst gut an – jetzt wurde sie auch beim „NÖ Zukunftspreis“ in der Kategorie „Vereine & Institutionen“ mit dem mit 5.000 Euro dotierten 1. Preis ausgezeichnet.

Dieser Preis, der heuer schon zum zehnten Mal vergeben wurde, ist für Organisator Jürgen Uitz und sein Team eine „unerwartete, aber große Anerkennung“. Besonders positiv bewertet worden sei die Tatsache, dass bei diesem Projekt neben der Trachtenkapelle Brand vier weitere Vereine aus der Gemeinde tatkräftig im Einsatz gewesen sind, die aus anderen Bereichen als der Blasmusik kommen (Feuerwehr Brand, Motorsportfreunde Brand Finsternau und die beiden Vereine der SG Brand-Nagelberg).

Weiters positiv: Dank der guten Planungsarbeit im Vorfeld, die sich über eineinhalb Jahre erstreckt hat, seien die drei Veranstaltungstage völlig klaglos und entspannt über die Bühne gegangen: „Und das haben wir toll nach außen repräsentiert“, ist Uitz auf sein Team stolz.

„Wir haben uns angeboten einzuspringen"

Die bei diesem Event gesammelten Erfahrungen im Bereich der vereinsübergreifenden Kooperation wolle man auch bei künftigen Veranstaltungen in Brand einsetzen. So etwa bei der bereits für Anfang Juni 2017 geplanten nächsten Auflage des „Böhmischen Traums“. Auch beim Bezirksmusikfest 2019 will die Trachtenkapelle weitere Vereine mit an Bord holen.

Auch wenn Uitz schön langsam das „EM-Kapitel“ abschließen möchte, das ihn und seine Mitstreiter viele Monate auf Trab gehalten hat, sei es nicht ganz auszuschließen, dass Brand wieder zum Austragungsort der EM werden wird. Uitz: „Wir haben uns angeboten, einzuspringen, falls es den Verantwortlichen nicht gelingen sollte, Austragungsorte zu finden.“ Allerdings brauche man dann eine Vorlaufzeit von rund eineinhalb Jahren, um wieder eine ähnlich imposante Veranstaltung auf die Beine stellen zu können wie in diesem Jahr.

Bei der feierlichen Preis-Überreichung im Congress Casino Baden übergab Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner die Auszeichnung an die Brander Delegation.