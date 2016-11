Seine Absicht, das Auto des neuen Freundes seiner "Ex" zu beschädigen, hatte ein 35-Jähriger aus Großdietmanns zuvor via SMS angekündigt. Diese Drohung machte er dann tatsächlich wahr, indem er den Lack an beiden Seiten des Fahrzeuges, das am Parkplatz neben der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin abgestellt war, erheblich zerkratzte.

Der Besitzer, ein 27-Jähriger Zwettler, erstattete Anzeige. Die Schadenshöhe muss noch erhoben werden...