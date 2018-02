Mit dem praktischen Arzt Christoph Preißl aus Kirchberg gibt es im Bezirk Gmünd einen neuen Bezirksärztevertreter. Alle Ärzte im Bezirk wählten ihn zum Nachfolger von Wolfgang Fuchs, der diese Funktion seit 1981 inne hatte.

In dieser Zeit stand für Fuchs die strukturierte Fortbildung der Kollegen im Mittelpunkt. Er blickt auf regelmäßige Abendveranstaltungen mit renommierten Vortragenden zurück, durch die den Ärzten ein umfangreiches Vor-Ort-Programm ohne weite Anreisen geboten wurde: „Außerdem organisierte ich 20 Jahre lang einen ganztägigen Ärztekongress in Weitra zum Themenkreis Immunologie mit namhaften Vortragenden.“

„Ich bin sicher, dass die Agenden des Bezirksärztevertreters bei Christoph Preißl in besten Händen sind.“ Der scheidende Bezirksärztevertreter Wolfgang Fuchs

Weiters setzte sich der scheidende Ärztevertreter massiv für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Lebensqualität der niedergelassenen Ärzte ein.

Ist neuer Ärztevertreter im Bezirk Gmünd: Christoph Preißl. | Andreas Wettstein

„Im Bezirk Gmünd gelang mir vor Jahrzehnten, was erst jetzt üblich ist: Die Einführung eines bezirksweiten ärztlichen Nachtdienstes von 19 bis 7 Uhr, der von einem Ärztepool in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus betreut wird. Krönung dieser Bemühungen war, diese Regelung auch auf das Wochenende auszuweiten. Was im Bezirk Gmünd schon elf Jahre im Vorfeld als Pilotprojekt gelang, ist nunmehr in ganz Niederösterreich eingerichtet“, zeigt sich Fuchs stolz.

Die Kollegen hätten es nach einem 12-Stunden-Ordinationstag verdient, in der Nacht Erholung zu finden. Mehr Freizeit für „seine“ Ärzte konnte Fuchs ebenfalls durch sein Engagement in den Kammern und Gremien erwirken, durch die seinen Kollegen lange Wege nach Wien erspart worden sind.

Fuchs war Kammerrat in der Ärztekammer, in diversen Ausschüssen und Gremien sowie als Generalsekretär und langjähriger Obmann der mandatsstärksten Fraktion in der Kammervollversammlung tätig.

Übergab seine Funktion nach 37 Jahren: Wolfgang Fuchs. | privat

„Für alle ihre Anliegen versuchte ich stets, ein offenes Ohr zu haben und Lösungen zu suchen“, so Fuchs, der seine Kontakte zum Krankenhaus, zu den Ärzten, zur Politik und zur Presse gepflegt hat. „Für Anfragen, Auskünfte und Stellungnahmen war ich – auch unter Zeitdruck – immer bereit“, meinte Fuchs – was auch die NÖN bestätigen kann.

Abschließend betonte er: „Einen Nachfolger zu finden, bei dem ich die Agenden des Bezirksärztevertreters in besten Händen weiß, ist gelungen. Ich wünsche meinem Nachfolger Christoph Preißl, mit dem mich eine jahrzehntelange gute Zusammenarbeit und Freundschaft verbindet, von Herzen alles Gute.“

Rahmenbedingungen für Jungärzte als Thema

Preißl ist seit Juni 2002 als praktischer Arzt in Kirchberg tätig. „Ich habe schon länger mit Fuchs Hand in Hand gearbeitet. Er wird nach wie vor für die Fortbildung zuständig sein. Ich übernehme die standespolitischen Agenden“, so Preißl.

Natürlich ist der Ärztemangel ein vorrangiges Thema des praktischen Arztes mit Diplomen für die Notfall- und die Palliativmedizin. „In allen Berufsgruppen der Ärzteschaft ist eine gute Kommunikation wichtig. Das gilt auch zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Spitalsärzten. Somit ist es auch wichtig, dass der Standort Gmünd bleibt“, so Preißl.

Außerdem sieht er Handlungsbedarf, wieder die Ausbildung von Jungärzten in den Praxen zu ermöglichen: „Derzeit gibt es das nur in Salzburg. Wir sind guter Dinge, dass es auch in Niederösterreich kommt.“ Er selbst würde eine derartige Ausbildung anbieten, „wenn die Rahmenbedingungen passen. Vielleicht sind ja Jungärzte darunter, die dableiben wollen.“

Positiv für diese Forderung sei, dass mit der in Windigsteig tätigen Ärztin Susanne Rabady das Waldviertel in der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin sehr gut vertreten sei.