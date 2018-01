Eine sehr positive Bilanz mit nur ganz wenigen Ausreißern kann Gerhard Ableidinger für 2017 aus der Sicht des Arbeitsmarktservice im Bezirk vorweisen. „Mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Rücken steigen die Beschäftigten- und sinken die Arbeitslosenzahlen“, fasst der Geschäftsstellenleiter das Jahr mit dem besten Ergebnis seit 2011 zusammen.

So waren per Ende Dezember saisonbedingt um 547 Personen mehr auf Jobsuche als Ende November, im Vergleich zum 31. Dezember 2016 ging die Zahl der Arbeitslosen aber um stattliche 218 (10,1 Prozent) auf 1.932 zurück. Zugleich sanken die Zahlen der neu arbeitslos gewordenen Menschen (-16%), der Jugendlichen unter 19 (-46 %) und jener zwischen 20 und 25 Jahren (-25 %) kräftig. Gesunken ist auch die Arbeitslosigkeit in der „Generation 50+“ – aber nur um 3,6 Prozent. Genau in dieser, mit 700 Arbeitslosen per 31. Dezember größten Gruppe, setzte die VP/FP-Bundesregierung mit Jahreswechsel den Rotstift an: Die „Aktion 20.000“ für Langzeit-Arbeitslose über 50 wurde, offiziell bis zum Vorliegen von Ergebnissen einer Evaluierung, per sofort gestoppt.

Auch ÖVP war im Bezirk für Aktion

Dass es zu Einsparungen bei der Initiative kommen könnte, war seit der Regierungsbildung kurz vor Weihnachten im Raum gestanden. Im Schremser Gemeinderat hatten vier der fünf Fraktionen inklusive SPÖ-Bezirksvorsitzendem Konrad Antoni und ÖVP-Bezirksobfrau Martina Diesner-Wais noch am 17. Dezember eine Resolution gegen den Stopp der Aktion verabschiedet. Einzig die FPÖ hatte den Beschluss wie berichtet unter Berufung auf die Marschroute der Bundes- und Landespartei nicht mitgetragen.

Etwa 135 Langzeit-Arbeitslose, die teils fünf und mehr Jahre beim AMS vorgemerkt sind, hätten im Bezirk laut Gerhard Ableidinger durch die 100-Prozent-Förderaktion des Bundes für maximal 18 Monate wieder Beschäftigung finden sollen. „Es handelte sich um Tätigkeiten, die sich Gemeinden oder Vereine nicht hätten leisten können, für die aber dennoch Bedarf bestanden hätte“, sagt Ableidinger: „Dass die Aktion nicht nur reduziert, sondern kurz vor dem Start völlig auf Null runtergefahren wurde, tut auch im Interesse von Arbeitnehmern mit wenigen Chancen im Bezirk weh.“ Seine Sorge ist, dass dies das Ende für immer sein wird.

Sportverein hätte einen Platzwart aufgenommen

Bei ihm lief nach der Regierungs-Meldung, die Aktion und auch den Beschäftigungsbonus angesichts der Konjunktur-Entwicklung und angeblicher Unzweckmäßigkeit einzustellen, das Telefon heiß. Immerhin hatte die Stadt Schrems bereits für 1. Jänner zwei Beschäftigte über das Fördermodell angemeldet, mehrere weitere Gemeinden hatten bereits fixe Vormerkungen für die nächsten Tage oder Wochen. Auch ein Sportverein aus dem Bezirk hatte, so Ableidinger, für Anfang April bereits Interesse für Beschäftigung eines Platzwartes angemeldet.

Hinter dem konkreten Vorgehen in diesen Fällen stehen nun große Fragezeichen. Ableidinger geht aber davon aus, dass die vor 31. Dezember mit Angabe von Zeitpunkt und Personennamen angebahnten Beschäftigungen auch abgewickelt und finanziert werden können.

Abgesehen von diesem harten Aufprall im Jahr blickt Gerhard Ableidinger den kommenden Aufgaben positiv entgegen. 655 Arbeitslose – fast ein Drittel – haben bereits Einstellungs-Zusagen. Zugleich liegt das Job-Angebot mit 66 fast doppelt überm Vorjahr, und die Abfrage der freien Lehrstellen für heuer ist bereits angelaufen. An die 60 Prozent der Fördermittel sollen an Frauen – primär Wiedereinsteigerinnen – gehen.